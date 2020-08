Demi Moore tiene un podcast erótico y quiere ayudar a las mujeres

Demi Moore siempre estuvo asociada al erotismo, en especial desde su papel en la película Striptease, en 1996. Sin embargo la actriz explora ahora otro rol que según declaró la mueve de su lugar seguro y la anima a desafiarse a sí misma.

En la era de los podcasts, Moore pone su voz en Dirty Diana, un ciclo que la directora Shana Feste escribió inspirada en su propio matrimonio, separación y reconciliación con el productor de cine Brian Kavanaugh-Jones, informó Clarín. En este nuevo rol como la voz de un podcast, Moore interpretará a una ejecutiva que tiene una vida secreta como anfitriona de un sitio web en el que mujeres reales describen sus fantasías sexuales.

El objetivo de la actriz es educar a mujeres para que logren desprenderse de temas tabúes y exploren su sexualidad. "Si no alentamos a conocer el cuerpo y cómo funciona, e igualmente cómo funcionan ambos lados, entonces automáticamente habrá una desconexión. Existe todo ese grupo de personas que desean fomentar la abstinencia, como si esa fuera la respuesta y no la educación. La educación no significa que estés alentando un comportamiento imprudente e indiscriminado", dijo Moore a Variety.

Pero además, espera que los hombres también la escuchen. "Siempre dije que ellos se dan cuenta por sí mismos y saben cómo funcionan, pero ¿qué les ayuda a saber cómo funciona una mujer?", agregó.

Los episodios de Dirty Diana se lanzan todos los lunes y están disponibles en Apple Podcasts y distintas plataformas estadounidenses.