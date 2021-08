Denisse Legrand dice que le "encantaría saber cuál es la postura" de Carolina Cosse sobre su denuncia

La exconductora de La letra chica Denisse Legrand aseguró que nunca vivió la situación de violencia que atravesó en TV Ciudad y que agotó "todos los caminos" antes de llegar a la denuncia por violencia laboral contra la directora del canal, Alejandra Casablanca. "Esto fue una práctica política institucional que no corresponde. Muchos se llenan la boca hablando de la democracia y los derechos y sin embargo incurren en este tipo de prácticas", dijo en una entrevista con Las cosas en su sitio, de Radio Sarandí.

“Agoté todos los caminos políticos antes de llegar a la denuncia. Porque esto nos expone. Expone a los profesionales, al canal, a la gestión. No tuve en ningún momento respuesta de contención ni de entender el problema político que significaba que una jerarquía hubiera ejercido una situación de violencia”, afirmó Legrand. A su vez dijo que lo grave de la denuncia, fue todo lo que vino después como el pedido del asesor de la Intendencia, Gabriel Romano, a exautoridades del Ministerio del Interior para averiguar sobre sus antecedentes laborales.

"La mala dinámica institucional, la falta de capacidades básicas para encarar la situación, y situaciones que escapan a toda la norma, como que hubiera personas y asesores tratando de averiguar cuáles eran mis antecedentes. Para construir, como se hace siempre, la imagen de una mala víctima, la víctima problemática que algo de culpa tiene”, señaló.

La conductora señaló que le "encantaría saber cuál es la postura institucional de la Intendencia en esta situación y de la intendenta, Carolina Cosse. "Cuando yo se lo planteé a la directora de Comunicación, Ana de Rogatis, y al prosecretario Daniel González no tuve una devolución. No sé qué piensan. Me dijeron: hablá con Romano. Yo no tengo que hablar con Romano. Es un asesor que cumple un lugar", aseguró y agregó que si Cosse no rechazaba la situación, entonces la estaba avalando.

Legrand aseguró que la violencia dentro del canal comenzó después de que ella planteara su renuncia a La letra chica a mediados de junio. "Sentí que el programa no estaba bien. A mí no me gusta repetir lo que me dicen que diga, no tener ninguna capacidad de incidencia. Es muy difícil ser parte de la cara de algo en lo que no creés", afirmó y agregó que si bien los medios públicos "deben existir y tener productos de calidad que permitan democratizar las discusiones" pero que el programa se corrió a un lugar que no la representaba. "Cuando eso se corrió a un lugar que no me representaba, no hay nadie. Ya está. No quiero ser parte de eso”, afirmó.

“Cuando uno hace un programa, sabemos que los equipos de trabajo tienen capacidad de incidencia. Todos los programas se guionan. La diferencia es cuando no podés opinar en nada, cuando no podés decir: che, estaría bueno que viniera otra persona, otro perfil. O cuando hacés los programas y son todos iguales. Entonces uno se pregunta, ¿esto le hace bien a la gente? Yo sentía que no”, aseguró

"Planteé mi renuncia en junio, no se aceptó, planteé una serie de situaciones en las que entendía no era correcto el funcionamiento, como nombres de los programas que manifestaban una postura política sin consultarnos. Yo corro todas mis pelotas. No voy a correr las pelotas de otros”, afirmó