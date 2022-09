Denuncia de abuso sexual en Peñarol: defensa de Viatri y Gargano sostiene que mozas pidieron US$ 50 mil para no demandarlos

Las dos mozas que denunciaron a los jugadores de Peñarol Walter Gargano y Lucas Viatri de acosarlas sexualmente en una fiesta realizada por jugadores del equipo el 8 de marzo intentaron negociar un "planteo económico" con los implicados para no llevar el asunto a la justicia, informó el abogado de Viatri, Ignacio Durán, a Telemundo, y confirmaron fuentes del caso a El Observador. Las mozas pidieron alrededor de US$ 50 mil, detalló también el medio televisivo y ratificaron fuentes de la defensa de los jugadores a El Observador.

Durán declaró que hubo varios meses de negociaciones entre la defensa de las mozas y la de los jugadores para definir un monto que recibirían las implicadas con el fin de dar por laudada la disputa legal, pero como no se alcanzó un precio, se llegó a la denuncia.

El caso es investigado por el fiscal de Delitos Sexuales, Maximiliano Sosa, desde junio, cuando las mozas radicaron la denuncia, tres meses después de lo sucedido. El director de Comunicaciones de la Fiscalía, Javier Benech, expresó en junio que Valentina Díaz, abogada de las víctimas, había pedido la cita el 26 de abril y no en marzo como había dicho.

El caso también está en la órbita del Juzgado de Familia Especializada, donde en junio la jueza Lilián Elhorriburu prohibió que los jugadores se acerquen a menos de 500 metros de las denunciantes. Tampoco podrán comunicarse con ellas hasta el 30 de diciembre de 2022, lapso en que se aplicarán las medidas cautelares de rigor en estos casos. Además, los jugadores de Peñarol pagaron $ 70 mil al salón de eventos por daños perpetrados en el lugar.

Este miércoles declararon ante la justicia Juan Pablo Decia, abogado del salón de eventos donde ocurrieron los hechos, y Juan Antonio Rodríguez, abogado y delegado de Peñarol.

El representante de Peñarol declaró sobre "negociaciones que se dieron" y no prosperaron entre las partes, indicó Durán en Telemundo. El abogado declaró que tanto él como Rodríguez quedaron sorprendidos de que después de "varios meses de negociaciones" se decidiera denunciar.

El delegado del equipo de los jugadores "cuestionó la actuación profesional y el encare de que si realmente había elementos objetivos para denunciar, por qué no se denunció", explicó Durán.

Consultado por El Observador, el abogado de Viatri se excusó de hacer nuevas declaraciones por la reserva solicitada por el fiscal.

Abogado de salón dijo no hubo abuso

Por su parte Decia negó en su declaración a la justicia que los jugadores hayan abusado de las mozas, informó El País y confirmaron fuentes del caso. Indicó que las mujeres no pidieron que se guardaran las grabaciones de la cocina del salón de eventos, donde expresaron que ocurrió el abuso sexual por parte de Gargano.

Sí pidieron que se guardara el video en el que Viatri les reclama que no filmaran ni tuvieran los celulares a mano. No obstante, aseguró que las mozas no le informaron nada sobre delito alguno, y ratificó que intentaron alcanzar un acuerdo económico antes de denunciar.

Los dueños del local analizaron las imágenes de las cámaras de seguridad (hay en todos los ambientes) en junio, y constataron daños materiales. El abogado de los propietarios dijo que más allá de eso no se observa ninguna conducta irregular con las trabajadoras. "Si hubiéramos visto algo, hubiéramos sido nosotros quienes promoviéramos la denuncia", afirmó Decia a El Observador en junio, cuando la situación tomó estado público.

Fuentes del caso indicaron que el abogado del salón declaró ante la justicia que las mujeres "no tuvieron nada psicológico" como indicaron en la demanda, y como declaró la abogada de las víctimas, Valentina Díaz, en declaraciones a Subrayado en junio, cuando la situación tomó estado público. También remarcaron que "ambas siguieron trabajando de inmediato sin problemas".