Denuncian a escribana por apropiación indebida en Maldonado

El caso tomó conocimiento público, cuando un ciudadano argentino se quejó por las demoras en los trámites de una profesional letrada: ¨No puede ser que demoren tres meses en hacer un pago tributario, y no tenga todavía el recibo¨, comentó el ciudadano que habría hecho una importante entrega de dinero para cancelar tributos. Según mandata la ley a los escribanos, que como agentes de retención del estado, están obligados a diligenciar lo concerniente a impuestos y tasas, pagarlos y luego realizar la debida liquidación al cliente.



Este caso podría estar emparentado con otra denuncia, NUNC 2023145940, ya que podría tratarse de la misma escribana fernandina, de iniciales N.L.R., denunciada en la fiscalía de Maldonado de 4 turno, a cargo de la Dra. Ana Carolina Dean.



La denuncia fue realizada por un joven trabajador de Maldonado, hace 9 meses luego de haberle solicitado a la escribana N.L.R., determinados servicios y realizar el pago por mas de 14.000 dólares, en concepto de impuestos y tasas. Ésta profesional, no habría realizado el correspondiente pago, eludiendo dar explicaciones sobre el destino de ese dinero, sin presentar los recibos que acrediten la cancelación tributaria, y lo que más preocupa al joven denunciante, los títulos de propiedad que aún mantiene secuestrados la letrada.



La denuncia por apropiación indebida fue presentada por el abogado patrocinante del joven fernandino, Dr. Hugo Granucci, quien comentó: "Mi cliente esta muy preocupado porque no hay respuestas por parte de la fiscalía. Hemos enviado varios mails solicitando información por esta denuncia realizada el año pasado. Esta sensación se suma a una situación que no es casual, la fiscalia no funciona en muchas situaciones, cuando no es flagrancia (acto de cometer el delito), por tanto el mensaje que recibe como ciudadado no es bueno, y tampoco tenemos respuesta a cualquier inciativa de entrevistarnos con la fiscal a cargo del caso, la Dra. Ana Carolina Dean. En concreto, en este caso la lesión del derecho de una persona, por parte de una profesional, ya que el negocio requiere de una escribana, que da fe pública, que es la depositaria, a quien se le dio el dinero y no realizó la debida inscripcion y los pagos de tributos. Hemos intentado tener alguna respuesta por parte de la letrada y no nos ha dado ninguna. Salvo que el dinero no lo tenía, que no había hecho los trámites y que esperara. Por tanto hay un apropiación indebida que afecta directamente a mi defendido, pero además, esto afecta a la fe pública, a tal punto creemos sospechosa la actutud de la profesional, que se dio cuenta a la Asociacion de Escribanos del Uruguay, por una presunción de delito. Primero a la Asociación de Maldonado, que ya lo ha enviado a Montevideo, frente a la falta de respuesta de esta letrada. La fe pública reposa en la conducta de cada profesional, que está embestido de una responsabilidad muy grande, si no hay respuestas de la escribana, hay que buscarlas en las instituciones".



El Observador ha intentado conversar con la Dra. Dean, a cargo de la fiscalía de 4 turno, sin respuestas. Ante nuestra insistencia, el vocero de fiscalía, Lic. Javier Benech, confirmó que en esa sede de Maldonado, hay la denuncia radicada por apropiación indebida, con investigación de carácter reservado y que se han dispuesto diligencias, que por ahora se mantendrán en reserva.