Denuncian por acoso laboral a director de la División Control de Flota de ASSE

Una trabajadora administrativa de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) denunció por acoso laboral al director de la División de Control de Flota, Gerardo Riva, y describió episodios de "maltrato verbal y psicológico" de forma reiterada.

La denuncia, a la que accedió El Observador, asegura que "desde hace varios meses" la denunciante viene siendo víctima de acoso laboral y cita una serie de ejemplos.

"Me solicita una nota y/o informe y a los minutos me pregunta si los hice", comienza enumerando. Luego se refiere a "controles excesivos" de horarios de entrada y salida, llamados fuera del horario laboral, gritos, maltratos, prepotencia y un trato de forma despectiva. "Le he dicho que me hable con respeto, que no me grite y me dice: 'ah, no me digas eso. Pero, ¿qué pasa? ¿Estás sensible?'", describe en la denuncia.

También hace mención a otras situaciones como interrupciones mientras habla por teléfono de manera "atrevida y con atropello" y dándole a entender, dice la denuncia, que le debe prestar atención a él.

"Me siento presionada en la forma de trabajo, me dice que tengo que tramitar expedientes a la brevedad,que son todos urgentes, pero todos los días, en varias ocasiones, voy a su oficina a qué me firme notas o esperar directivas para proseguir con expedientes y no atiende, se encierra a hablar por celular", dice.

Gerardo Riva es un teniente coronel retirado integrante de Cabildo Abierto que fue designado en el inicio de esta administración en la División de ASSE e ingresó en alguna ocasión a la Cámara de Representantes como suplente de Álvaro Perrone.

La denunciante asegura que los hechos relatados le han generado "una situación de estrés y angustia, a punto de padecer la jornada laboral" y en ocasiones también en su "ámbito personal, producto de las llamadas" y adjunta un certificado médico.

Molestias

La gestión de Riva ya había generado algunas molestias en el directorio de ASSE en esta administración. En noviembre de 2022 una auditoría detectó “insatisfactorios” los controles que el organismo realiza en las compras a talleres mecánicos para arreglar los vehículos que el organismo tiene en todo el país.

La auditoría fue solicitada por el presidente Leonardo Cipriani en 2021 y abarcó al anterior período de gobierno (2015-2020) cuando Susana Muñiz y Marcos Carámbula estuvieron al frente del organismo. Sin embargo, las autoridades entienden que Riva no generó los cambios necesarios cuando asumió como director de la División de Control de Flota y luego de la auditoría le solicitaron que diversifique las adjudicaciones.

La investigación –a la que accedió El Observador– concluyó que hubo ausencia de controles, facturas que se emitieron antes que estuvieran terminados los arreglos, compras directas y adjudicaciones sin consultar otros presupuestos, entre otros temas.