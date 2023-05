Denuncias de acoso laboral, cruces en el IAVA y una tanga rosada: las polémicas y las situaciones mediáticas de Santiago González

El pasaje de Santiago González al frente de la dirección de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior tuvo varias polémicas, además de la más reciente vinculada a la atención que recibió en el Hospital Policial y que motivó que presentara su renuncia.

Denuncias de acoso

En abril de 2022, un funcionario del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), Martín Correa, fue recibido por la Comisión de Derechos Humanos del Senado y contó que temía por su seguridad personal ante las declaraciones de González, que en una entrevista televisiva había aludido a “lo fácil que era acceder o tener acceso a un sicario si se tenía alguna vinculación con personas que tuviesen alguna relación con el narcotráfico”.

Ante la comisión parlamentaria, presentó una serie de videos como prueba referencias a las denuncias de otras cinco personas contra González. Entre ellas Milena Más, exsubdirectora técnica del INR, que aseguró que "a una compañera homosexual" el jerarca la denominaba "tortillera" y a los varones homosexuales los llamaba "putitos", entre otros hechos que planteaban un "círculo de violencia solapada y constante".

Correa mencionó el caso de la periodista Denisse Legrand, una de las responsables de Nada crece a la sombra, que alegaba que tuvo que pedir la intervención del entonces ministro Jorge Larrañaga para "mantener a distancia" a González, al que acusó de intentar entrar a un consultorio ginecológico en la cárcel de mujeres para revisar una historia clínica.

Otra denuncia fue presentada por Omar Vera, exdirector de la Unidad 6 de Punta de Rieles, que acusó al exjerarca de "instigación" y "acoso laboral". La denuncia de Vera, afirmaba Correa, fue derivada a la Dirección de Asuntos Internos del Ministerio del Interior que, dada la posición que tenía González, "vicia de nulidad lo que debe ser un proceso de investigación".

En ese entonces, el Partido Nacional se negó a avanzar en el Parlamento por esas seis denuncias de acoso laboral, misoginia y violencia privada.

"Usted viene cuando están las cámaras"

En abril de este año, en medio de la primera ocupación del gremio estudiantil del Liceo IAVA, Santiago González concurrió junto a la Policía a desalojar el instituto. González, entregó una orden de desalojo a Gerónimo Sena, vocero del gremio estudiantil, que lo acusó de ir solamente cuando estaban "las cámaras".

—Tienen 15 minutos para proceder al desalojo. Como la otra vez, ¿te acordás? ¿Tú sos menor. verdad? —dijo una policía

—¿Cómo es? ¿Usted vino por esta situación de conflicto? —preguntó el estudiante a González.

—No, normalmente... —intervino González

—Ah no porque la última vez no vino —acotó el estudiante

—A veces vengo y a veces no. Cuando puedo —respondió

—Cuando están las cámaras —le respondió el estudiante

—No seas peleador... dale, vamo' —cerró el exdirector de Convivencia y Seguridad Ciudadana.

Luego de que se conociera la renuncia de González, el gremio se expresó de forma irónica en su cuenta de Twitter. "Te vamos a extrañar, Santiaguito".

Te vamos a extrañar Santiaguito 😢 https://t.co/BQLgIy3ji6 — Gremio Estudiantil Iava (@gremio_iava) May 11, 2023

La foto de la bombacha

El 9 de junio de 2022 González publicó un tuit que incluyó cuatro imágenes: tres capturas de pantalla, y una foto en la que se observaba una bombacha. Fue en respuesta a un usuario de la red social que le reclamaba por la gestión del gobierno en seguridad. El jerarca eliminó la publicación pero algunos tuiteros hicieron captura de pantalla y luego se hizo viral.

Ese hecho durante días originó memes y bromas en las redes sociales, además de comentarios directos de usuarios hacia el jerarca.

En ese entonces, González dijo a Buen día (Canal 4), entre risas, que ocurrió "por la presbicia cuando uno de los conductores bromeó por su error al aire. González agregó: "Pero mire que me he reído (...) Hay que reírse, porque la vida no puede ser tan básica. Hay que reírse. Nos tenemos que divertir un poquito más a veces".