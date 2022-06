"Por la presbicia": Santiago González habló sobre la foto de la bombacha que publicó en Twitter

El director de Convivencia y Seguridad Ciudadana del Ministerio del Interior, Santiago González, se refirió a la publicación que hizo en Twitter por error, y que después eliminó, de una foto a una prenda de ropa interior.

Ocurrió "por la presbicia", dijo este lunes a Buen día (canal 4), entre risas, cuando uno de los conductores bromeó por su error al aire. González agregó: "Pero mire que me he reído (...) Hay que reírse, porque la vida no puede ser tan básica. Hay que reírse. Nos tenemos que divertir un poquito más a veces".

El 9 de junio pasado, González publicó un tuit que incluyó cuatro imágenes: tres capturas de pantalla, y una foto en la que se observa una bombacha. Fue en respuesta a un usuario de la red social que le reclamaba por la gestión del gobierno en seguridad. El jerarca eliminó la publicación pero algunos tuiteros hicieron captura de pantalla y luego se hizo viral.

Este lunes González se refirió por primera vez al tema que durante días originó memes y bromas en las redes sociales, además de comentarios directos de usuarios hacia el jerarca.