Pedido de desafuero: en el FA esperan "gesto" de Placeres para descomprimir situación "delicada"

El pedido de procesamiento al diputado Daniel Placeres (MPP) tomó por sorpresa a los dirigentes del Frente Amplio, que recibieron sobre el fin de la semana una noticia que los dejó inmersos en una situación “políticamente delicada” y que los obliga a tomar una difícil decisión en los próximos días.

El fallo de Pacheco –que acusó a Placeres de un “delito de conjunción de interés personal y público” por su relación con la cooperativa Envidrio– no solo contradice varios de los argumentos esgrimidos por legisladores del FA que lo defendieron en las discusiones del Parlamento, sino que además obliga al oficialismo a definir si vota o no el desafuero de un integrante de su bancada en medio de la campaña electoral.

La responsabilidad recae especialmente en el MPP, sector al que pertenece Placeres. En la coalición esperan que sea esa agrupación la que discuta el tema con el acusado y algunos incluso aspiran a un “gesto” que descomprima la situación política. Fuentes del FA dijeron que las opciones arriba de la mesa son la votación del desafuero o la renuncia del diputado, ya que es poco viable negar la solicitud de la Justicia.

Por lo pronto, la bancada de Diputados se reúne el martes y allí podrá haber una definición, dijeron dirigentes del oficialismo. “Lo vamos a discutir. Muchos nos enteramos por la prensa y todavía no tenemos todos los elementos”, afirmó Susana Pereyra, diputada del MPP y coordinadora de la bancada. La legisladora dijo a El Observador que se trata de un “tema delicado” y adelantó que “posiblemente” el Ejecutivo del sector tenga una reunión con Placeres en estos días para analizar el tema.

El diputado Jorge Pozzi, del Nuevo Espacio, coincidió en que el fallo de Pacheco envolvió a la fuerza política “en un momento delicado” y dijo que habrá que analizar los detalles del pedido de procesamiento antes de tomar una decisión.

José Carlos Mahía, de Asamblea Uruguay, dijo que su sector también estudiará el caso en los próximos días y que no se pronunciará al respecto “hasta analizarlo en bancada”. De todos modos, estimó que “lo más lógico” es que sea el MPP el que hable en primera instancia con Placeres.

El desafuero está estipulado por el artículo 114 de la Constitución, que establece que “ningún senador o representante, desde el día de su elección hasta el de su cese, podrá ser acusado criminalmente, sino ante su respectiva Cámara, la cual, por dos tercios de votos del total de sus componente, resolverá si hay lugar a la formación de causa y, en caso afirmativo, lo declarará suspendido en sus funciones y quedará a disposición del Tribunal competente”.

El Observador intentó comunicarse con el diputado del MPP, pero no respondió los llamados y mensajes.

Investigadora que no fue

El pasado 22 de noviembre, la bancada del Frente Amplio rechazó la propuesta de la oposición de crear una comisión investigadora para analizar la situación de Envidrio y Placeres.

El oficialismo sostuvo en esa oportunidad que el caso estaba en la Justicia y argumentó que Placeres no violó el artículo 124 de la Constitución, que prohíbe a los legisladores participar en la dirección o administración de empresas que “contraten obras o suministros con el Estado”.

“Tenemos dictámenes de Jurídica del Parlamento señalando que no se incumplió ese artículo”, dijo en ese entonces Pozzi, uno de los representantes del FA en la comisión preinvestigadora.

Cuando el tema pasó al plenario de la Cámara, los legisladores del Movimiento de Participación Popular (MPP) fueron en buena medida quienes llevaron la voz cantante en defensa de su correligionario.

El diputado Alejandro Sánchez dijo durante la sesión que Envidrio “no le vende nada al Estado, no licita nada, y no le proporciona ningún suministro”, por lo que “incluso si se acepta la hipótesis de que Placeres tenía una vinculación con la empresa, eso no está prohibido”. “Quieren investigar si es directivo de Envidrio, porque en ese caso, dicen, hubiera violentado la Constitución. No tiene un solo fundamento para decir que, en caso que efectivamente sea directivo, jefe absoluto, o hasta rey de Envidrio, no está prohibido”, expresó.

Los diputados Carlos Rodríguez y Cecilia Bottino dijeron que en todo caso ellos también debían ser “incriminados” por haber “hecho gestiones” en nombre de cooperativas de su departamento. El diputado Walter de León dijo que Placeres era “motivo de orgullo” y que no había “ningún motivo para poner en duda su honestidad”.

Consultado ahora sobre aquella discusión, Pozzi dijo que el Frente “no había encontrado mérito político para armar la investigadora” pero que había destacado, precisamente, que la Justicia ya estaba “arriba del tema” y que tenía “más herramientas para ir a fondo”.

Sobre las diferencias entre la interpretación de la bancada oficialista y Pacheco, Pozzi sostuvo que “evidentemente el fiscal tiene otra idea” y que en caso de concretarse el juicio “será uno de los temas en discusión”.