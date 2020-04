Espectáculos y Cultura > PANDEMIA

Desde sus casas, así canta el Coro del Sodre a los uruguayos en tiempos de coronavirus

Eligieron el tema "We Are The Champions", de Queen, y se lo dedicaron a los funcionarios de la salud, docentes, artistas y a los que cumplen con la exhortación de las autoridades y se quedan en sus casas