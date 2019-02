Después del show de Maroon 5 en el Superbowl, las redes se inundaron de memes

Muchos de los que asistieron (o lo vio desde su casa) al Super Bowl esperaban un homenaje a Bob Esponja, pero se encontraron con que Maroon 5 copó casi todo el show del entre tiempo. El dibujo animado, por su parte, figuró unos pocos segundos.

Una célebre escena de un capítulo de Bob Esponja muestra al protagonista cantando Sweet Victory acompañado de Patricio Estrella en la batería, Arenita en el bajo, Calamardo como director de orquesta entre otros personajes más. Los fanáticos, entonces, esperaban algo similar.

No obstante, la banda estadounidense no interpretó Sweet Victory y las imágenes que se transmitieron de la escena de Bob Esponja no superaron los 13 segundos –frente a un despliegue de casi 14 minutos de los músicos–.

En noviembre de 2018 Stephen Hillenburg, creador del dibujo animado bajo el mar, falleció. Por eso, se había anunciado que su popular creación tendría un homenaje en el Super Bowl LIII.

La banda liderada por Adam Levine se plantó sobre el escenario con hits de su repertorio más clásico como Harder to Breathe, This Love y She Will Be Loved, con otros temas más recientes como Sugar (2014) y MovesLike Jagger (2010), y con Girls Like You la canción que los colocó en los últimos meses en varias listas de rankings. El rapero Travis Scott, también, participó en el show.

Más allá de lo musical, los efectos visuales y el exhibicionismo de Levine al final del show polarizaron las opiniones. Si bien a muchos les fascinó el espectáculo y así lo manifestaron en sus redes, una buena camada de personas se demostró disconforme y se sumaron a la ola de memes que nacieron después del show.

Esto es lo que me imaginaba,cuando dijeron que Bob Esponja estaria con Maroon 5 en el medio tiempo, maldita sea! #SuperBowl pic.twitter.com/8IK9w3eQSg — Tony Tovar. (@ynottovc) 4 de febrero de 2019

Los 5 segundos de Bob Esponja / el resto del show de Maroon 5 pic.twitter.com/LyKub9Hfel — Freddy Humberto (@Freddy_Humberto) 4 de febrero de 2019

Cuando anuncian que Bob Esponja protagonizara el medio tiempo pero termina saliendo solo como 5 segundos. #SuperBowl pic.twitter.com/bzcYVBB6oy — Nudillos de Uganda (@NudillosDeU) 4 de febrero de 2019