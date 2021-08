Diego Abreu llegó a 100 goles en las formativas en Defensor Sporting

El delantero uruguayo de 17 años que comparte nacionalidad con México y estuvo convocado varias veces por la selección juvenil azteca, se está entrenando en Tercera división aunque no ha convertido goles en esa categoría por ahora.

Este fin de semana anotó su quinto gol en la sub 19 y llegó a 100 goles oficiales con Defensor Sporting.

Además de los cinco goles en Cuarta división, Abreu hizo 23 goles en la sub 14, 27 en la sub 15, 30 en la sub 16, 10 en la sub 17 y cinco en el Torneo Efipan.

El gol número 100 llegó a través de un tiro libre ante Progreso. Mirá el video aquí:

El jugador todavía puede ser convocado por la selección uruguaya o mexicana hasta el día que juegue su primer partido en una selección.