Diego De María: “Si llueve, va a escasear la reposición”

Diego De María, director del escritorio De María Agronegocios y expresidente de Lote 21, además de anunciar los planes del consorcio para 2021 comentó cómo las precipitaciones pronosticadas para estos días pueden impactar en el mercado.

¿De qué modo cerró su ciclo como presidente de Lote 21?

El 2020 fue un año muy particular, con el covid-19 tuvimos que inventar sobre la marcha nuevas soluciones para seguir rematando. Fuimos los únicos que realizamos las ventas 100% virtuales con cada escritorio desde su departamento. El sistema anduvo muy bien y eso nos permitió realizar todos los remates. Inventamos una nueva manera de vender, que la aplicaremos este año, porque funcionó de maravilla.

¿Ayudó que el sistema de Lote 21 sea venta por pantalla?



El hecho de que ya el negocio sea virtual y que tenga parte de lo que se viene aplicando nos facilitó un poco reconvertirnos a ese nuevo sistema. Nosotros antes realizábamos todos los remates desde el Hipodromo de Maroñas, nos reuníamos todos los escritorios más todo el publico que quisiera ir, independientemente de quienes miraban el remate desde su casa y picaban desde ahí.

Fue un paso más el que ni siquiera los integrantes de los escritorios estuvieran en el mismo lugar y poder rematar virtual y en directo, que era el gran desafío, al mismo tiempo recibiendo los piques, sin generar ningún inconveniente para los compradores o vendedores y creo que se logró de muy buena manera. Había muchos clientes en el primer remate que realizamos de esta manera que nos preguntan si estábamos todos en el mismo lugar, porque miraban la televisión o internet y parecía que estábamos todos en el mismo lugar y sin embargo estaba cada cual en su departamento.

Creo que ni que hablar el hecho de ya venir desde hace años haciendo remates virtuales eso nos facilitó poder dar ese pasito mas, que hubiera sido distinto si no hubiéramos estado familiarizados con ese sistema.

¿Qué se viene de nuevo?

En principio vamos a seguir con la misma modalidad de venta. La idea es hacer algún remate en el interior, e ir rotando de departamento. Lo teníamos planeado para 2020, antes de la pandemia, incluso teníamos agendadas ventas en algunos departamentos, pero tuvimos que mutar a la otra modalidad. Nos trasladaríamos todos los escritorios, para publicitar mejor y estar más cerca de los productores, no solo en Montevideo. Creo que el primer semestre va a ser 100% virtual, pero si en el segundo estuviéramos en mejores condiciones la idea sería esa.

¿Qué implicaría que Lote 21 se acercara más al interior?

En vez de tener la base de operaciones en Maroñas la venta podría ser por ejemplo en Paysandú. El público sanducero y de los alrededores, que de repente no está acostumbrado a ir a donde se está rematando y que lo sigue por televisión o Internet, podría ir y tener una noción más clara de cómo funciona la venta por pantalla.

¿Cómo ve los mercados?



El país está muy partido por zonas. En el litoral las lluvias se han portado bastante mejor que en otros lados. Aquí estamos bastante bien y en el escritorio notamos que está más demandado que ofertado, aunque somos conscientes de que hay zonas que están más complicadas y donde está difícil la colocación del ganado de reposición. Creo que si llueve, va a escasear la reposición.

¿Qué se espera de la demanda para este año?



Si el tiempo tendiera a acomodarse, que por lo menos se den lluvias más seguido y esas perspectivas de que La Niña se está debilitando, creo que la lógica indicaría que se entonara la demanda y superara la oferta, porque hubo mucho productor que no pudo reponer esperando a que llueva y hoy están ávidos de mercadería, que si mañana se le acomodan medianamente los campos se largarían a comprar. Hubo muchos predios a los que les faltó agua en la época de la primavera que es cuando mas pasto se hace, que de repente tendrán que seguir de largo, pero en general me parece que será así.



¿Qué se espera para la zafra de terneros?



Es una incógnita, creo que en la medida en que el clima acompañe el ternero va estar bien demandado. Tal vez falta rever la exportación de ganado en pie que estuvo bastante trancada a finales de 2019 y todo 2020. Si miramos para atrás hay un año en que está muy menguada la exportación y de un momento a otro se empiezan a realizar negocios y se activa la demanda. En ese sentido soy optimista. Soy consciente de que hay una muy buena cantidad de terneros en los campos, pero, para lo malo que fue el 2020, la extracción de la industria frigorífica fue muy buena. Creo que si la industria sigue faenando en el nivel que esta faenando no vamos a tener mayores dificultades.

¿Qué expectativas hay sobre los precios?



Veo como que estamos en un piso de precios para la industria, porque en plena crisis como estamos viviendo, de crisis de mercado y dificultad de colocación, los precios hoy no son malos si los miramos en los últimos cinco años para atrás.

Si los comparamos con el 2019, que fue un año excepcional, estamos 30% por debajo. Pero igual la sensación que tenemos es que hay más margen para subir los precios que actualmente estamos manejando. Si hoy estamos en un novillo de US$ 3 creo que habría margen para subir un 10 o 15% más, y creo que va a pasar porque justamente este botón de ganado que se formó ahora en verano con dificultad para la colocación de los ganados de cuota genero un botón pero que ya se está disolviendo y se nota.

Y por la misma seca que sufrió el país estuvo más difícil para engordar ganados y creo que va a venir una escases medio pronto, a mediados de febrero para adelante, de ganados que no se pudieron terminar por culpa del déficit hídrico. La industria, en condiciones lógicas, debería salir a competir por esos ganados y eso indica que podría llegar a subir.