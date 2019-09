Diego López: "Nacional hizo los goles, ahí estuvo la diferencia"

"Planteamos un partido con más fuerza física sobre las bandas, sabíamos que iba a ser un partido con muchas pelotas altas, muchas segundas pelotas entonces planificamos de esa forma, con mucha fuerza por afuera. Giovanni (González) y Jesús (Trindade) estaban bien, y del otro lado (Agustín) Canobbio y (Gabriel) Rojas también. Los cambios fueron para darle más calidad al equipo en los momentos que las fuerzas venían a menos, como teníamos planificado que entraran (Facundo) Pellistri, Nacho (Ignacio Lores) y media hora el Cebolla (Cristian Rodríguez)", expresó el entrenador de Peñarol Diego López en conferencia de prensa tras la derrota de su equipo ante Nacional en el clásico del Torneo Intermedio.

"Con el tercer gol se termina todo, entró bien Facu, podíamos tener alguna chance pero el tercer gol nos liquidó, más que nada anímicamente", dijo López.

"Analizando el partido, Nacional hizo los goles, ahí estuvo la diferencia para mí. El primero creo que fue un error nuestro, después lo tengo que ver bien, el segundo fue un golazo y el tercero tocó en alguien. Fue fundamental el primer gol donde creo que tuvimos error", analizó López.

"Hizo un mal Intermedio Peñarol. Hoy fue un resultado malo, desde que estamos nosotros se han hecho las cosas bien. La gente de Peñarol debe estar contenta, no por el resultado de este Intermedio. Peñarol ganó el Apertura, tiene un Clausura por delante donde tenemos que cambiar. Se vendieron dos jugadores, es algo importante, para el primer equipo y las inferiores, es algo muy bueno y nadie lo dijo. La satisfacción está en que son gurises que no han jugado nada y Peñarol los vendió bien. Ahora no van a venir jugadores, tenemos que trabajar los que estamos y tenemos con qué ganar el Clausura", agregó el DT.

"El partido lo estábamos jugando en la mitad de la cancha de Nacional y cuando ellos hicieron el gol anímicamente no estuvimos bien, después hizo el segundo gol Nacional y fue mucho más difícil. Era difícil levantarlos, pero tenemos que mejorarlo, se va a venir el Clausura y se van a venir momentos difíciles donde tenemos que estar juntos, trabajar más. Hay que tener equilibrio, manejarlos de la mejor manera porque ahí se ve un grupo, el trabajo. El entrenador no puede entrar en la locura y sí trabajar más para corregir errores. El martes ya vamos a pensar en el Clausura. No nos gusta perder un clásico con Nacional, pero pasó y hay que afrontar la realidad. Tenemos que ser responsables y conscientes del momento que vivimos y mejorar", manifestó.

"El partido pasado Peñarol generó mucho, sobre todo en el primer tiempo. Sabemos los clásicos como son, distintos, por eso pusimos un equipo de determinada forma. En clásicos anteriores Peñarol ha creado más. Contra River el fin de semana pasado tuvo muchas chances de gol, pero los goles también hay hacerlos. Nacional hoy estuvo bien: hizo los goles y ganó el partido", destacó.

"Fue muy mal el Intermedio en cuanto a los resultados. Contra Boston River y Danubio fue bueno. Contra Progreso empatamos pero fue bueno el primer tiempo. Contra Juventud empatamos pero hasta merecimos perder, contra River se hizo un buen primer tiempo pero no alcanzó. No se nos están dando los resultados porque no somos concretos, como contra River y Defensor. Fue muy poco", insistió a modo de una autocrítica que no hizo foco en el clásico perdido sino en el análisis global del Intermedio.

"He vivido muchos de estos momentos en mi carrera, en Peñarol me pasó al principio, pero con la ayuda de los jugadores tuve la fuerza de salir adelante. En el vestuario los miré a los jugadores y están con ganas de revertir esto, están mal por este resultado, pero junto vamos a salir adelante", agregó.

Consultado por qué había dejado afuera del banco de suplentes a Luis Acevedo y cuánto le falta al colombiano John Misael Riascos para estar a la orden, López fue cortante: "De los que no están no voy a hablar, de los que no están no voy a hablar. Los que no están son siempre los mejores, por eso siempre se preguntan por los que no están. Si no están hablo de los que están, porque preferí características distintas".