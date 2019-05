Diego López: "Peñarol fue más allá y acá"

El entrenador de Peñarol, Diego López, se mostró muy satisfecho por el triunfo de su equipo ante Deportivo Cali y su clasificación a los octavos de final de la Copa Sudamericana. Dijo que el aurinegro fue superior en la llave ante los colombianos y ya le apunta a Cerro Largo para cerrar el Torneo Apertura.

"El equipo jugó muy bien en el partido de ida, lo interpretó muy bien y lo pudimos ganar pero tuvimos la fatalidad de que nos empataron sobre el final. No es fácil para un equipo uruguayo sacarle la pelota a un rival brasileño como lo hicimos contra Flamengo ni ante un colombiano", expresó en la conferencia de prensa en el Campeón del Siglo.

"Los jugadores hicieron un partido serio porque era un encuentro importante para todos nosotros, para la gente, los dirigentes y el cuerpo técnico; teníamos que estar atentos, estar a la altura, ordenados. En el primer tiempo, no les dejamos hacer pases y tuvimos chances de gol que en el segundo tiempo concretamos", expresó.

"Los jugadores interpretaron muy bien el partido de ida, dijimos siempre que esto era de 180 minutos y que teníamos que usar la cabeza y ser inteligentes, jugarlo con nuestras características. Lo hicimos muy bien en el primer y en el segundo tiempo".

Consultado sobre el balance del primer semestre del año, López afirmó: "Los resultados van de la mano, por momentos Peñarol jugó muy bien y en otros no se jugó del todo bien, pero los jugadores dijeron presente en los partidos importantes, como con Fénix que veníamos ahí con el juego y no llegábamos de la mejor forma, pero el equipo se dio cuenta que se podía definir todo en una cancha y contra un rival muy difícil; fue jugó, ganó el partido y ganó el torneo".

"Fue un buen semestre y somos conscientes que falta un partido para terminarlo", expresó sobre lo que se le viene el próximo domingo: Cerro Largo en el Ubilla, por la última fecha del Apertura.

"Nos queda un partido importante para seguir con la ventaja de la Tabla Anual que es fundamental, me gusta cómo juega Cerro Largo, juega muy corto, tiene grandes individualidades adelante que hacen la diferencia, así que vamos a ir con todo, hay que recuperar y ya pensar en este partido", agregó.

"El objetivo que tenemos para el segundo semestre es seguir en la Copa, pero sobre todo ganar el Clausura", adelantó.

El entrenador de Peñarol se tomó un tiempo para analizar si este partido ante Deportivo Cali fue el más importante del aurinegro en el primer semestre del año: "Uno se tiene que poner siempre las metas y si hoy no pasábamos no llegábamos a la meta. Quedamos afuera de la Libertadores y teníamos este partido. Peñarol fue más allá y acá, pero en el fútbol no está nada dicho hasta el final, hay que concretar y meter los goles, y a veces no los concretás. Lo pensé, era fundamental, importantísimo este partido y por ese motivo muchos no jugaron contra Progreso. Yo soy hincha pero también soy el entrenador. El hincha quería ver a Viatri contra Progreso, a todos, pero a veces hay que tomar decisiones".

Por último, le consultaron cómo había terminado el plantel desde el punto de vista sanitario: "Con el cansancio normal y prontos siempre para la guerra", replicó López.