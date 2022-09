Diego López tuvo una tensa conferencia antes de ser despedido de la Universidad de Chile

El técnico uruguayo Diego López fue despedido de Universidad de Chile este miércoles, después del empate sin goles de su equipo ante el último, Coquimbo Unido, por el Campeonato Nacional.

En la conferencia de prensa posterior a este encuentro, un periodista le preguntó porqué no se iba, siendo que era el peor técnico del último tiempo en el club.

El periodista le consultó qué lo motivaba a seguir, después de ganar apenas el 22,2% de los puntos y de los insultos de la gente.

"No escuché nada. Desde que estoy acá respondí siempre, nunca me fui. Si te contesto te respeto y creo que he respetado a todos", dijo el entrenador.

Luego, ante la insistencia de porqué seguía en la U, respondió: "Estamos en situación de dar vuelta todo, por eso estamos acá".

Ayer fue el último día de Diego López a cargo de la banca azul.



Justo cuando le pregunto por su renuncia, se corta el internet en las redes de la U.



Acá el momento, que no se vio en esas redes. pic.twitter.com/aLTWqHZLCe — Leo Mora (@LeoMoraRadio) September 8, 2022

Sin embargo, luego López fue despedido por Azul Azul, la empresa que gerencia a la Uchi.

Su equipo logró solo un triunfo en nueve partidos, con seis logrados de 27 posibles. La Universidad de Chile se encuentra a dos unidades del descenso y podría caer a la zona roja si se dan algunos resultados.