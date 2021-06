Dilema en la televisión: ¿había que mostrar las imágenes de Eriksen?

Las imágenes por televisión del paro cardíaco del jugador danés Christian Eriksen, el sábado durante el partido de la Eurocopa de su selección ante Finlandia, sorprendieron a muchos telespectadores y abrieron una polémica: ¿había que emitirlas?

Las opiniones varían en Europa. La BBC y la televisión pública finlandesa pidieron disculpas mientras que otros difusores justificaron su elección por la necesidad de mostrar la gran emoción que se vivió en el Stade Parken de Copenhague.

Dinamarca se lamenta

Un 'shock' sacudió Dinamarca cuando Eriksen, la estrella de su selección, caía al suelo. "Si hubiéramos sabido que había dos, tres o cuato planos que pasaban la línea, hubiéramos preferido no mostrarlos", señaló en Twitter Kim Mikkelsen, jefe de deportes de Nordic Entertainment Group, que posee el servicio de streaming Viaplay, difusor de la Eurocopa en Dinamarca.

El directivo recordó que la cadena utiliza la señal de televisión de la UEFA: "Cuando estamos con esta señal, las imágenes son difundidas en Viaplay. Con tiempo, hubiéramos preferido evitarlas".

En Finlandia, la cadena pública Yle presentó sus disculpas. "La señal internacional tenía demasiados planos cerrados. Aprenderemos la lección de este incidente", aseguró la directora general de la cadena, Marja Yla-Anttila.

Disculpas de la BBC

El tiempo que necesitó la BBC para regresar al estudio y terminar con la difusión de las imágenes sorprendió en Inglaterra, sobre todo si se compara con las imágenes de los 'streakers', los espectadores que saltan al campo para exhibirse, que son inmediatamente cortadas.

La BBC pidió disculpas en un comunicado. "Pedimos disculpas a quien pudiera sentirse sorprendido por las imágenes difundidas. Evidentemente estas imágenes son del difusor anfitrión y fuera de nuestro control. Podían haberse quedado con un plano amplio del estadio. Todas nuestras disculpas".

En Alemania la cadena pública responde

En Alemania el presidente del sindicato de periodistas, Frank Überall, criticó con dureza a la cadena pública ZDF: "Encuentro intolerable que hayan mostrado durante tanto tiempo en directo la reanimación del futbolista. Es irresponsable y contrario a la ética periodística. El periodismo no debe caer en este tipo de 'voyeurismo'. La ZDF debe reflexionar sobre este grave error".

El jefe de deportes de la cadena, Thomas Fuhrmann, rechazó estas críticas, estimando que la actitud del equipo directivo era la buena. Y defendió la elección del realizador: "Cuando se vio la gravedad de la enfermedad, no hubo ningún plano grosero ni una imagen inapropiada".

El realizador se defiende

El realizador del partido, el francés Jean-Jacques Amsellem, explicó en el diario deportivo L'Equipe este domingo que siguió las consignas de la UEFA.

"Dijimos que sobre todo no había que hacer planos cerrados, ni planos del masaje cardíaco, pero no hay problema en ofrecer la emoción y el sufrimiento de la gente, de los jugadores, de los equipos técnicos y del público", explicó. "Sentíamos una unión en un momento de gran preocupación y había que transmitirla. A esto no lo llamo 'voyeurismo'", añadió.

AFP