Diputado admitió que trabajadores de su empresa viajaron en ómnibus con covid-19 y pidió que no lo compliquen "por esa bobada"

El diputado de Salto por el Partido Colorado y también productor cítrico Omar Estévez reconoció en un audio divulgado por una obrera de su cosecha y publicado por Informativo Sarandí que envió a trabajadores con coronavirus en un ómnibus y que, pese al diagnóstico, "nunca dejaron de trabajar".

"Yo tenía a (pueblo) Belén con ocho positivos en el ómnibus. ¿Entendés? Y nunca dejaron de trabajar", aseguró al referirse a una localidad donde viven unas 1.700 personas y hay más de 130 casos positivos.

El legislador salteño, del sector del colorado Germán Coutinho, estaba molesto con empleados que se ausentaban por casos de covid-19 que viajaban en ómnibus y sugirió en la conversación que "lo justo" era hisopar solamente a los que se sentaron "más cerca" de los positivos. Pero también advirtió que no debían complicarlo por "esa bobada".

"Si vos querés, yo te corto el ómnibus mañana y paro, pero no me compliques por esa bobada porque en sí no hay un protocolo que diga que el hombre los contagió a ustedes. No hay un protocolo que diga que usted se contagió o que diga que el hombre los contagió a ustedes", le dijo sobre la aparente detección de un positivo.

Estévez, que ya tuvo coronavirus y superó la enfermedad, le respondió en la grabación que su pregunta era "estúpida", argumentando que aún no se conocía el resultado del test realizado al otro cosechador. "Si estás preocupada vos, encuarentenate vos", siguió.

Luego, le ofreció dejar de viajar, aunque, de forma irónica, dijo que le hacía un "favor" porque no perdía más plata.

"No sé de qué tiene que preocuparse la gente. Si, aparte, ni sabés si es positivo o negativo. (...) A mí me hace un favor si ustedes no quieren ir mañana. Avisame nomás y yo ya les corto el ómnibus", remató.