Diputado del FA denunció por "amenazas" al hijo del intendente de Treinta y Tres e hijastro de Germán Cardoso

El diputado frenteamplista Eduardo Antonini denunció a Matías Silvera por amenazas, informó el periodista Marcelo Umpiérrez y confirmó el legislador a El Observador.

Silvera es hijo del intendente de Treinta y Tres, Mario Silvera, e hijastro del diputado y exministro de Turismo Germán Cardoso.

Antonini –que encabezó las denuncias contra Cardoso en el Parlamento y luego ante Fiscalía– relató a El Observador que él se encontraba este sábado en el Congreso Nacional de Ediles, que se hace en la Junta Departamental de Maldonado y sobre las 11 de la mañana se le acercó una persona que se presentó como Matías Silvera, del departamento de Treinta y Tres.

Según el legislador, Silvera –que es también edil del departamento– le dijo: "Tú le has hecho mucho daño a mi familia y vas a pagar por eso. No va a ser hoy, no va a ser mañana, pero en algún momento tu vas a pagar por esto".

Antonini le preguntó quién era y si venía a amenazarlo. "Soy el hijastro de Germán Cardoso, ya quisiera usted que yo viniera a amenazarlo, los que se la van a cobrar no perdonan", le respondió el joven, según la versión del legislador del MPP.

El diputado denunció los hechos en la Fiscalía de Maldonado, cuya fiscal de turno es Ana Rosés. Además, le hizo saber lo sucedido al ministro del Interior, Luis Alberto Heber, al presidente de la Cámara de Diputados, Ope Pasquet y al presidente de la Junta Departamental de Maldonado, Damián Tort. También recibió un llamado del presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira.

"Yo en mi función de representante nacional le hice una denuncia al exministro, pero nunca he atacado a ninguna familia (...) No voy a dejar pasar ningún tipo de amenazas. No le hace bien a la convivencia ni al país. Soy una persona grande con familia. Puede ser un delirio o no", afirmó Antonini.

Por su parte, Silvera dijo que la denuncia es una "mentira absurda" y dijo que denunciará "penalmente" a Antonini "por simulación de delito".

"De ser cierta esta mentira absurda de @antonini_edu , lo denunciaré penalmente por simulación de delito. Las mentiras no prosperán", publicó Silvera en su cuenta de Twitter.