Diputados terminó de votar en comisión la LUC y el FA insiste en su rechazo

Los diputados terminaron este viernes de votar la Ley de Urgente Consideración en la comisión especial de la Cámara de Representantes y el próximo miércoles 1° de julio empezará a discutirse en el pleno, donde se espera un debate más acalorado que el que tuvo lugar en los últimos días.

El Frente Amplio (FA) reafirmó en una conferencia de prensa su rechazo a la globalidad de la ley, que considera tendrá "consecuencias negativas" para el país, según afirmó el legislador Alejandro Sánchez, actual coordinador de la bancada de diputados de la oposición.

La diputada Ana Olivera, por su parte, señaló que se trata de "un conjunto de leyes", que contiene "más de 30 políticas públicas modificadas con 70 leyes".

Sánchez insistió en que la ley "no resuelve los problemas de los uruguayos". "Reafirmamos nuestro rechazo. No sólo porque no resuelve los problemas que hoy siente la gente y está necesitando de soluciones urgentes, sino porque además construye nuevos problemas que no son necesarios tener en el país", afirmó.

"Esta ley lo que va a hacer es recortarnos derechos y libertades que hoy tenemos. Por ejemplo, en lo que tiene que ver con la posibilidad de manifestarnos", señaló.

La Cámara de Representantes tendrá plazo desde el miércoles 1° hasta el martes 7 de julio para discutir en el pleno los 477 artículos con los que finalmente se aprobó. Luego de esa instancia –como tuvo modificaciones en la comisión especial de Diputados–, la ley volverá a la Cámara de Senadores, que tendrá otros 15 días para analizar los cambios.

Consultada sobre la posibilidad de convocar a una consulta popular para derogar parte de la ley, la diputada Olivera sostuvo que la postura del FA es esperar a que termine el trámite parlamentario para tomar una decisión.

"El FA analizará en su conjunto cuáles son las medidas que se van a tomar, no desestimando ningún recurso al cual apelar pero nos parece que una vez teniendo el resultado final tendremos que ver. Sabemos que existe la posibilidad de que algunos aspectos que han sido sacados de la Ley de Urgente Consideración aparezcan en otras leyes", agregó la exintendenta de Montevideo.