Director de Policía: "No noto el miedo en la población”

El director de Policía, Mario Layera, se refirió a la "sensación de inseguridad" que hay en el país y que no se condice con lo que él percibe luego al andar en la calle.

"Es lo que yo veo. A la gente en sus barrios, en cualquier hora del día, normal, porque a la clase trabajadora, (que) generalmente en la noche está durmiendo, la veo disfrutar de todo”, dijo en entrevista con Telenoche, y agregó que no percibe “el miedo en la población”, y que ve “todos los espacios ocupados” y “un tráfico impresionante que hace difícil transitar en Montevideo”.

"no noto el miedo en la población"

La percepción de inseguridad "es verdadera" pero "no está afectando la conducta ni la actividad de los ciudadanos", dijo.

Su comentario provocó críticas en la oposición y uno de los que enseguida contestó fue el senador nacionalista Jorge Larrañaga. "Decir que los trabajadores de noche duermen (algo sugerido por Layera en el reportaje televisivo) es decir que no hay miles que trabajan durante la noche", dijo en Informativo Carve, y agregó: Layera "es el mismo que hace un par de años dijo que los marginales iban a crecer e íbamos a estar como en El Salvador. Son negadores seriales de la realidad".

"Obviamente la gente sale y circula, ¿qué va a hacer? pero de ahí a decir que no hay una sensación de temor en la población, donde hay gente presa en sus barrios por la violencia que desata el narcotráfico, es negar lo que está pasando en todo el país", expresó Larrañaga.

"Yo no digo que todo es un desastre, ni que estamos en una situación como la da Haití, pero tampoco se puede decir olímpicamente que esta todo normal. A mi juicio, estamos ante una suerte de estado fallido en materia de seguridad pública".

Andrés Ojeda, abogado y asesor del candidato colorado a la presidencia, Ernesto Talvi, escribió en su cuenta de Twitter en respuesta al director de Policía.

Eh? Quizá Layera estuvo de viaje y se refiere a la población de Suecia o Nueva Zelanda!

La gente acá tiene miedo de verdad y con razón, te matan por nada. Basta!

Durísimos con el crimen, pero más duros con las causas del crimen! @ernesto_talvi https://t.co/FBHPne9j6Q — Andrés Ojeda (@AndresOjedaOk) September 29, 2019

En diálogo con Montevideo Portal, Ojeda dijo que en sus recorridas por el país debido a la campaña la gente le comenta que está "muerta de miedo". "Históricamente el empleo es el tema central, imagínate lo mal que estamos que a los uruguayos les importa más la seguridad que el empleo", agregó.

Las declaraciones de Layera tuvieron eco en Twitter. Por ejemplo, Gerardo Sotelo, ex periodista y candidato a senador por el Partido Independiente, desafió a Layera “a recorrer juntos el país y escuchar a las vecinas, los productores rurales, los pequeños y medianos comerciantes, la gente real”. “Fue un buen policía. Es una pena que termine así su carrera”, sentenció. A su vez, Robert Parrado, asesor de seguridad de Edgardo Novick, candidato del Partido de la Gente, escribió que Layera “opina sin fundamentos” y se trata de su “solitaria opinión”. “Me duele que se haya olvidado de sus ‘raíces’. Como policía en retiro, no me representa. Da vergüenza que no entiendas el miedo y sentir de la gente. Cuando quieras, te invito a recorrer la realidad de los mortales”, agregó.