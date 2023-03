Directora de Educación de las Islas Malvinas: "A los niños les enseñamos historia, no propaganda"

En las Islas Malvinas la educación sigue la currícula británica para que, a los 16 años, cuando la mayoría de ellos viaje a Inglaterra a continuar con sus estudios, estén al mismo nivel que el resto de los alumnos. Ese viaje, para el que es necesario obtener una calificación mínima, es subvencionado por el Estado. Lo mismo si el joven, habiendo terminado la educación secundaria, quisiera estudiar en la universidad.

De esa forma, la mayoría de los isleños dejan su tierra natal entre los 16 y los 25 años, para poder seguir estudiando. Si bien no están obligados a volver, el gobierno estima que más del 80% lo hace. Quieren volver a vivir junto a sus familias en un lugar calmo, y devolverle a la comunidad lo que se les dio.

Aquellos que no llegan a esa calificación mínima o no quieren ir a estudiar a Inglaterra –son los menos– pueden quedarse y seguir estudiando algún oficio en una escuela técnica.

La escuela y el liceo en las islas son modernos y han sido históricamente una prioridad. Fue lo primero que construyeron después de la Guerra de 1982. Pese a que fue hace más de cuarenta años, sus efectos se ven hasta hoy en la tensa relación con Argentina, que hace dos semanas renunció a uno de los pactos de colaboración que tenía con el gobierno local.

A continuación, un resumen de la entrevista que la directora de Educación, Sarah Stannard, mantuvo con medios uruguayos sobre cómo se enseña la Guerra de las Malvinas a los niños.

Paula Ojeda

Sarah Stannard, directora de Educación de las Islas Malvinas

En una currícula básicamente británica, ¿cómo se aborda la historia local?

Sí, sigue la forma británica, pero cuando hay una oportunidad para abordar temas locales en historia, ciencia, arte, u otras materias, intentamos pensar en qué es específico de allá y qué es específico de acá.

En historia, ¿cuáles son los eventos que generalmente enseñan?

A lo largo de todos los grados, se comienza con el descubrimiento de las islas y las personas que estuvieron aquí: franceses, españoles e ingleses. Hablan sobre los primeros exploradores y luego sobre el desarrollo de la isla, del momento en el que habían gauchos que cuidaban el ganado. Eso es algo sobre lo que se enfocan en Primaria. A la misma vez, se les enseña qué estaba pasando en Inglaterra en ese momento.

También se les enseña sobre los primeras exploraciones a la Antártida. En Ciencia estudian a (Charles) Darwin y sus viajes. En el grado 9 (con estudiantes de 13 y 14 años) realizan un gran proyecto donde se repiten algunos de los contenidos que ya habían aprendido sobre la historia de la isla y luego aprenden sobre la guerra. En ese momento ya son grandes y eso los alienta a pensar sobre... Una de las cosas que tratamos de enseñar en historia es que puedan pensar en forma crítica. Entonces analizan artículos, o cualquier otra información, y piensan '¿qué estaba pensando esta persona cuando lo escribió?', también analizan si existe sesgo. Son habilidades que uno intenta fomentar en historia.

¿A qué edad se le introduce la temática de la guerra a los niños?

Son conscientes de ella desde una edad muy temprana porque está a su alrededor. Físicamente está a su alrededor. Este año lectivo, al ser el 40 aniversario, los niños pequeños hacían amapolas, que es el símbolo de la memoria. Así que si bien no tienen lecciones formales al respecto, crecen sabiendo sobre el tema.

¿Con qué ideas preconcebidas llegan los niños a la clase?

No podría decirlo porque no soy su maestra, pero depende de su familia y su pasado. Alguien de familia chilena puede tener una visión diferente de alguien cuya familia siempre vivió aquí.

¿Enseñan historia latinoamericana?

Creo que no. En parte, porque seguimos la currícula inglesa. Cuando llegan a la etapa de los exámenes, no hay demasiadas opciones (en la currícula de esos exámenes para poder elegir). Solo hay algo sobre la Crisis de los Misiles en Cuba, entonces está un poco limitado. El sistema británico estudia más la historia de Asia.

¿Qué le dicen a los niños sobre el reclamo argentino por la soberanía de las Islas?

En términos de la enseñanza formal de historia como materia, se les enseña sobre el conflicto del 82 y claramente hablan sobre por qué el general (Leopoldo) Galtieri creyó que era algo bueno invadir. Se dan ese tipo de cosas. En los términos que se está dando ahora en la prensa (la discusión), no necesariamente (lo enseñamos).

Paula Ojeda

Cartelera con la historia de las Islas Malvinas

Entonces enseñan específicamente lo que sucedió en 1982.

Sí, es muy vívido en la memoria de la gente. La mayoría de sus abuelos (vivieron durante la guerra). Es algo muy real para mucha gente.

La dictadura en Argentina se terminó y el reclamo continuó. ¿Ahondan en los argumentos de Argentina sobre por qué reclaman la soberanía de las islas en el plano internacional?

La otra cosa de la que muchos niños son conscientes, dependiendo de su edad, es sobre el referéndum sobre lo que las personas de las Islas Falklands quisieron. Fue muy claro que quisieron continuar siendo parte de Gran Bretaña, no quieren ser parte de Argentina.

¿Puede describir cómo se enseña la guerra?

No puedo entrar en detalles porque no soy profesora de historia, pero lo abordan como a cualquier otro tema. Cuando la profesora de historia habla sobre la guerra, aplica todos los principios que aplica cuando enseña sobre la historia en general. Siendo justo, objetivo y mirando hacia los dos lados. No enseñan propaganda. Eso es lo que nosotros esperamos, que hagan eso cuando enseñan cualquier cosa.

¿Hacen foco en la figura de Margaret Thatcher?

Para muchas personas que viven aquí es absolutamente una heroína y por eso hay una estatua. Para muchas personas en Reino Unido, es una figura que divide. Puedo pensar en personas en Reino Unido que piensan que hizo más cosas malas que buenas. Es una historia complicada.

Existe controversia sobre cómo fueron descubiertas las Islas

Creo que es por las cantidad de personas que vinieron a las islas. Se les enseña sobre el capitán John Davis, (pero) sabemos que Puerto Louis es un nombre francés, así que todos saben bien que al principio hubo varias personas. Hablan de muchos exploradores, pero John Davis como una figura clave.

¿Cuál es la reacción de los niños cuando se les enseña sobre la guerra?

Creo que lo toman muy seriamente.

Este año, por el aniversario, hubo muchas visitas. Muchos veteranos volvieron y a veces vienen a la escuela y se encuentran con los niños. Es un encuentro muy potente para ambos.

Clases de cocina, arte y baños sin género

La escuela en las islas apuesta por una educación integral y con miras al futuro. Por eso, hacen foco en distintas disciplinas más allá de las cuestiones estrictamente académicas. Entre ellas, clases de cocina –con las que no cuenta la currícula de Gran Bretaña– y le dan mucho espacio a las clases de arte y música. En esta última, cuentan con más de una decena de instrumentos.

A su vez, tienen un gran laboratorio donde tienen todos los elementos necesarios para hacer experimentos de física, química y biología.

Paula Ojeda

Otro aspecto que llama la atención es que cuentan con tres baños sin género. Stannard explicó que el año anterior habían tenido algún incidente dado que se podía ver por arriba y por debajo de las puertas de los baños y a raíz de eso habían decidido reformarlos para que no quedara ningún hueco libre. A raíz de eso, y en diálogo con los delegados estudiantiles, decidieron que como había nueve baños y no había manera de distribuirlos equitativamente entre varones y niñas, quedarían tres para unos, tres para otros y los restantes podrían ser usados por ambos.