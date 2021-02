Discriminación en las redes: Denis Olivera dijo sentirse "orgulloso" de quien es

El delantero de Peñarol, Denis Olivera, quien el miércoles pasado, luego del clásico que empataron 0-0 ante Nacional en el estadio Campeón del Siglo por el Torneo Clausura, sufrió discriminación y acoso en las diferentes redes sociales, emitió este viernes un comunicado para demostrar que "se encuentra bien y completamente orgulloso de lo que es".

El rebote que tuvieron los comentarios contra el futbolista en las redes fue tan grande, que el jueves, al otro día de disputado el partido, Peñarol emitió una consigna en sus propias redes sociales para demostrar su solidaridad con el futbolista, que trajo Diego Forlán el 6 de enero de 2020.

"Desde el Club Atlético Peñarol le decimos BASTA al acoso y discriminación en redes sociales", expresó el club, entre otras cosas.

"Buen día a todos. Este mensaje, escrito por mí, será por el momento el único medio por el que voy a hacer uso de la palabra. Estoy bien, en familia, que es sinceramente lo único que me preocupó en estos días. Más allá que lo que se haya dicho o publicado por redes sociales sobre mi aspecto, que duele, en lo psicológico no me afectó en nada y no mostraré debilidad a esas personas que hacen o intentan hacer mal. Estoy completamente orgulloso de lo que soy y eternamente agradecido a mi familia que está pase lo que pase.

Por otra parte, he recibido muchos mensajes de apoyo y ánimo por estas cosas que pasaron. Mil disculpas por no poder responderles los mensajes enviados, gastando su tiempo y haciendo uso de una expresión positiva hacia mí. No quiero olvidarme de nadie y agradecer a toda esa gente que me apoyó, especialmente a mi familia, amigos, compañeros, colegas y a mi club, Peñarol. Muchas gracias. Denis Olivera".

El comunicado de Denis Olivera debido al acoso que sufrió en redes sociales después del clásico

En el mismo camino que había tomado el jueves, este viernes Peñarol se sumó a su comunicado y también lo posteó en sus respectivas redes sociales.