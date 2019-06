Disney en el Antel Arena, la noche de San Juan y animales en el cine: ocho planes culturales para la semana

Solitario Juan de fiesta

El popular bar montevideano Solitario Juan festeja nueve años de trayectoria con una gran fiesta musical en Sala del Museo, este sábado 22 de junio, a la hora 21. Esa noche tocarán AFC, Mandrake y Los Druidas, Vaimaca Dub, Sonidero Mandinga y Dj Little Cobra se encargará de ponerle ritmo a la pista de baile. Las entradas anticipadas están a la venta a $ 290 en RedTickets y luego la venta continúa en Abitab y RedTickets a $ 390.

Noche de San Juan

Con una gran fiesta en Atlántida (Gral. Artigas esq. calle 20), así como en varias bodegas y localidades del departamento de Canelones, este domingo 23 de junio se celebra la Noche de San Juan, un evento de recreación para toda la familia. La fiesta empieza a la hora 16 con el encendido de los fuegos y sigue con animación para niños, danzas, las bandas de rock Entrance y Exit actuando en vivo, cuerda de tambores y un espectáculo de juegos ígneos para el cierre. La entrada al evento es libre y gratuita.

Muestra audiovisual

Ya se puede disfrutar de la muestra audiovisual Estar igual que el resto, de la artista Pau Delgado Iglesias, que se exhibe en el Museo Nacional de Artes Visuales hasta el 1 de setiembre de 2019. El trabajo muestra conversaciones con personas ciegas de nacimiento de todo el mundo y explora cómo se construyen las identidades de género y sexuales cuando las imágenes están ausentes. Abierta de martes a domingo, de 10 a 20.

La vida secreta de tus mascotas 2

Segunda entrega de la saga de las mascotas animadas dirigida por Chris Renaud y J. del Val. Max se enfrenta a cambios en su vida: su dueña Katie no solo se casó, sino que también fue madre. Pero no es el único animal con nuevos retos: Gidget tratará de recuperar un juguete de Max de una casa llena de gatos y Snowball deberá liberar a un tigre de un circo. Se estrena el próximo jueves.

Disney On Ice llega con su show al Antel Arena

Para ponerle buena cara y diversión al frío llega a Montevideo la compañía Disney On Ice, que se presenta en el Antel Arena con su último espectáculo sobre hielo titulado Conquista tus sueños, del martes 25 de junio al 1º de julio. El público que asista será protagonista de un viaje a través de varias historias inspiradoras, llevadas adelante por un elenco de personajes con el deseo de explorar las profundidades, las alturas y los horizontes de los sueños de todos. Los asistentes podrán seguir las aventuras de Moana y el semidiós Maui, Miguel de la película Coco, Anna, Elsa y Olaf, Aladino de Agrabah, Rapunzel, Jasmine, Bella, Aurora y Cenicienta, unidos todos por una coreografía y un juego de luces de primer nivel. Además, las familias podrán participar de un emocionante homenaje a Mickey Mouse y Minnie Mouse, por ser los anfitriones originales de Disney On Ice. Entradas en Tickantel: de $ 645 a $ 2.900.

Concierto solidario en Sala Zitarrosa

La Sala Zitarrosa se llena de música y solidaridad con este evento que reune a Spuntone y Mendaro, Cayó la Cabra y Maxi y Pablo Porciúncula, que unen sus voces en una noche de murga, canción y emoción para apoyar la organización Tenemos ELA, que nuclea a pacientes con esclerosis lateral amiotrófica, familiares y amigos. El concierto, que es este sábado 22 de junio, a la hora 20, servirá para difundir información y apoyar a las personas aquejadas por una enfermedad neurodegenerativa, progresiva y mortal, que afecta las neuronas motoras responsables de controlar los músculos voluntarios que se encuentran en el cerebro, el tronco encefálico y la médula espinal. Entradas para el espectáculo a la venta en Tickantel.

Triángulo amoroso en clave de comedia

De la mano del director Marcos Zarzaj, llega al teatro El Galpón la obra Por H o por B, de Diego Peretti y Sebastián Suñé. La pieza, que se estrena este sábado 22 de junio, a la hora 20.30, es una comedia sobre los vínculos, los secretos, el amor y la culpa. Gerardo (Massimo Tenuta), un exitoso arquitecto, está en pareja con Bárbara (Camila Cayota) hace 15 años. Una tarde, antes de una reunión con un cliente, conoce a Helena (Soledad Lacassy), una hermosa mujer que le devuelve la sonrisa y la frescura que su monótona vida ha perdido. Desde ese día, Gerardo vivirá una odisea intentando mantener una mentira a dos puntas, que lo terminará desgastando. Entradas a la venta en Tickantel y boletería de la sala a $ 400.

Paula Go presenta disco en Inmigrantes

Vuelven las noches musicales al sótano del boliche Inmigrantes (Paullier esq. Guana), que este sábado 22 de junio, a la hora 23.30, presenta en vivo a la artista uruguaya Paula Go. En una noche que promete ser mágica, la cantante repasará las canciones de Pasos de elefante, su primer disco presentado el año pasado en la Sala Hugo Blazo del Auditorio Nacional del Sodre, con entradas agotadas. Paula Go propone un canto que pretende revolucionar la forma de contar historias y en su música se observan influencias del soul, hip hop, rock and blues y jazz. El show en Inmigrantes tendrá nueve músicos en escena y varios invitados especiales sorpresa. Las entradas para el espectáculo están a la venta en RedTickets a $ 250.