Disparada de precios y llamados a la "moderación" tras ataques a plantas petroleras sauditas

El precio del petróleo se disparó este lunes en Londres tras los ataques contra infraestructuras petroleras en Arabia Saudita, que redujeron a la mitad la producción del primer exportador mundial y acentuaron los temores de escalada militar entre Estados Unidos e Irán.

A la mañana el barril de Brent del mar del Norte para entrega en noviembre subía un 10,58% respecto al viernes, a US$ 66,59 en el Intercontinental Exchange de Londres. El barril de "light sweet crude" (WTI) para el contrato de octubre ganaba 9,74% a US$ 60,21 en el New York Mercantile Exchange.

A la apertura del mercado, el barril se había disparado un 20% en Londres, la mayor alza en una sesión desde la guerra del Golfo en 1991.

En opinión de Ipek Ozkardeskaya, analista del London Capital Group, los ataques con drones del sábado, que causaron incendios en las plantas sauditas de Jurais y Abqaiq, la mayor del mundo dedicada al tratamiento del petróleo, son "la mayor perturbación puntual de la oferta de petróleo de toda la historia".

"El ataque anuló cerca de la mitad de la producción saudita, es decir un 5% de la producción mundial, poniendo de manifiesto la vulnerabilidad de estas infraestructura a los ataques con drones", señala Craig Erlam, de la firma de corretaje Oanda.

Las autoridades sauditas anunciaron que no hubo víctimas pero no precisaron cuánto tiempo necesitarán para restablecer plenamente la producción, lo que según los analistas,podría llevar semanas.

Los precios del petróleo se habían mantenido relativamente bajos en los últimos meses debido a una reservas abundantes y a los temores de que la ralentización económica mundial impactara en la demanda. La Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) incluso había establecido límites de producción para intentar mantener el nivel de precios.

Pero estos ataques ponen en de manifiesto la vulnerabilidad del país con "mayor capacidad de producción mundial", señala el analista de Barclays Amarpreet Singh.

Llamado a la moderación

Pese a que no existe una amenaza inminente de escasez de crudo, la reacción de los mercado mostraba el temor a un escalada militar entre Estados Unidos e Irán, después de que Washington acusara a Teherán de los ataques.

Los bombardeos fueron reivindicados por rebeldes hutíes de Yemen, que se enfrentan desde hace cinco años a una coalición militar liderada por Arabia Saudita y cuentan con el respaldo de Irán.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que estaba dispuesto a responder.

El lunes, Rusia, China y la Unión Europea exhortaron a ambos países a la moderación.

"En ausencia de una investigación incuestionable que permita sacar conclusiones, no es quizás juicioso imaginar quién debe ser considerado responsable", declaró en Pekín la portavoz del ministerio de Relaciones Exteriores, Hua Chunying, que llamó a las dos partes a "hacer prueba de moderación y preserven juntas la paz y estabilidad en Oriente Medio".

También Rusia, que como China es miembro del Consejo de Seguridad de la ONU, llamó "a todos los países a abstenerse de toda acción o conclusión apresurada que pueda agravar la situación".

El ataque "constituye una amenaza real para la seguridad regional", afirmó por su parte la portavoz de la diplomacia europea, Maja Kocijancic, que también urgió a la "máxima moderación".

Las tensiones entre Estados e Irán se acentuaron desde que Washington se retiró de forma unilateral en 2018 del acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015. Después, Estados Unidos restableció sanciones económicas contra Teherán.

El secretario de Estado estadounidense, Mike Pompeo, había asegurado el sábado que no hay pruebas de que el ataque procediera de Yemen, señalando directamente a Irán, y añadió que Washington "trabajará" con sus socios para garantizar el suministro.

Teherán calificó estas acusaciones de "insensatas" e "incomprensibles" y consideró que solo buscan justificar "futuras acciones" contra Irán.

Por su parte, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, aseguró que su país, gran rival regional de Irán, está "dispuesto y capacitado" para reaccionar a esta "agresión terrorista".

"Las tensiones en Oriente Medio aumentan con rapidez, lo que significa que este caso seguirá dando que hablar durante la semana, más allá del momento de pánico de esta mañana en los mercados petroleros", estimó Jeffrey Halley, analista de Oanda.

Aramco, el mastodonte petrolero responsable de la prosperidad saudita

La gigante petrolera estatal Aramco ha generado una riqueza colosal a Arabia Saudita desde el descubrimiento del primer yacimiento en el país en 1938, llamado "pozo de la prosperidad".

El sábado, un ataque con drones contra sus instalaciones generó la suspensión de la mitad de su producción, es decir del 6% del suministro mundial, lo cual hace temer una pérdida de confianza de los inversores en un momento en que la empresa energética más grande y rentable del mundo se prepara para cotizar en bolsa.

Aramco nace de un acuerdo de concesión firmado en 1933 por el gobierno saudita con la compañía estadounidense Standard Oil Company of California. La prospección comienza en 1935 y tres años después, el petróleo comienza a brotar.

En 1949, la producción de petróleo alcanza un nivel récord de 500.000 barriles por día (mbd) y sigue aumentando tras el descubrimiento de otros grandes campos petroleros como Ghawar, el mayor del mundo, con unas reservas probadas de 60.000 millones de barriles.

En 1973, en pleno 'boom' de los precios del crudo vinculado al embargo petrolero árabe contra Estados Unidos por su apoyo a Israel, el gobierno saudita adquiere el 25% de Aramco, con lo cual el porcentaje del Estado aumenta a 60% y se convierte en accionista mayoritario.

En 1980 la empresa es nacionalizada y ocho años después rebautizada Saudi Arabian Oil Company o Saudi Aramco. Desde los años 1990, Aramco ha invertido centenares de miles de millones de dólares en proyectos de expasión y su capacidad de producción actual es de 12 millones de barriles diarios.

Hoy, Aramco posee unos 260.000 millones de barriles de reservas probadas de crudo, lo cual convierte a Arabia Saudita en el segundo país del mundo con mayores reservas, por detrás de Venezuela.

La compañía también tiene filiales y refinerías en otros países y redes de oleoductos nacionales e internacionales.

El pasado abril el grupo publicó sus cuentas por primera vez y anunció un beneficio neto de 111.100 millones de dólares (99.500 millones de euros) en 2018, una cifra un 46% superior a la del año anterior, y unos ingresos anuales de 356.000 millones de dólares (319.000 millones de euros).

La transparencia en sus cuentas es un requisito previo a la salida a Bolsa, una etapa que se concibe como la piedra angular de un plan de reformas llamado "Visión 2030", liderado por el príncipe heredero Mohamed bin Salmán para diversificar una economía muy dependiente del petróleo.

Riad confía en obtener unos 100.000 millones de dólares (89.000 millones de euros) en esta operación, al vender el 5% de su capital. Su entrada en bolsa se ha retrasado en varias ocasiones debido a las condiciones poco favorables de los mercados

