dLocal a un año de su salida en bolsa y los vaivenes de su cotización bursátil

Por Nicolás Müller Lyng-Capitaria Uruguay

Pasó un año desde que sucedió el histórico hito de la salida de dLocal en Wall Street con US$ 1.000 millones de capitalización bursátil, transformándose así en el primer unicornio uruguayo en la bolsa de EEUU.

¿Qué sucedió en este año?

En primer lugar, vale la pena recordar que en su primer día en la bolsa de EEUU la compañía logro recaudar US$ 617,65 millones, cotizando 29,4 millones de acciones a un precio de US$ 21 cada una. Luego de su IPO (Oferta Pública Inicial), comenzó a cotizar en el índice Nasdaq100 el jueves 2 de junio de 2021 a US$ 31 la acción con el símbolo #DLO, subiendo un 48%, lo que podría calificarse como un debut exitoso.

Si miramos la foto actual, el precio de cada acción de #DLO (dLocal), hoy está en los US$ 28,80, aproximadamente un 7% por debajo de lo que fue su primer día de cotización.

Pero no todo fue siempre así, ya que el 1° de agosto del año pasado alcanzo sus máximos históricos, alcanzando los US$ 73,24 por acción (+136% en casi dos meses), lo que claramente mantenía sacando cuentas felices a los inversionistas que confiaron en la compañía que basa su modelo de negocio en medios de pago en línea.

¿La caída del precio es un motivo para no considerar a dLocal dentro de un portafolio de inversiones?

Antes de tomar la posición de descartar a #DLO como una opción, hay que analizar el contexto global por el que se podría haber visto afectado el precio de su acción. Por un lado, tuvimos la pandemia de covid-19, que pese a que en un principio pudo haber fortalecido a una empresa de medios de pago digitales por las medidas de confinamiento, hoy nos mantiene pagando las consecuencias inflacionarias en todo el mundo, con los principales bancos centrales subiendo tasas de interés para mantener los precios al consumidor dentro de rangos meta, lo que no ha sido bien recibido por la bolsa en general.

Esto ha generado que el índice Nasdaq100 cayera cerca de 22% en lo que va del año 2022, por lo tanto, la verdad es que #DLO más que por un hecho puntual de la misma empresa, se ha visto afectada por un contexto global. Un escenario más auspicioso y menor incertidumbre respecto a la economía mundial debería impulsar nuevamente a la renta variable estadounidense que en los últimos 30 días ha subido cerca de 3,5%.

¿Se visualiza un escenario favorable para #DLO en el futuro?

Desde el 12 de mayo de este 2022 a la fecha el precio de la acción de dLocal se disparó un 77% aproximadamente, subiendo desde los US$ 15 hasta los actuales US$ 26,54 de este viernes 10 de junio.

Google Finance.

Esto sucedió en un contexto en el que en el mismo periodo el índice Nasdaq100 (que agrupa las principales acciones tecnológicas que transan en la bolsa de EEUU), subió aproximadamente 7%. Por lo que claramente se ve que a la acción de #DLO le ha ido mejor que al índice que representa mayoritariamente a su sector.

Por otro lado, hace unas semanas conocimos los resultados trimestrales de la compañía, donde informo un ingreso neto de US$ 0,08 por acción y los ingresos aumentaron un 117%, a US$ 87,5 millones (superando la estimación previa de US$ 82,6 millones), algo que llevo a que el precio de su acción se disparara en ese momento cerca de un 15%.

Es claro que la compañía en un escenario favorable para la renta variable se comporta de la forma que todos esperábamos cuando realizó su IPO hace poco más de un año. El futuro de la empresa uruguaya se ve favorable en un entorno donde las aplicaciones tecnológicas y medios de pago han migrado hacia sistemas en línea a menores costos, y donde la propuesta de valor de #DLO de ser una “plataforma de pago todo en uno que conecta a comerciantes globales con mercados emergentes”, podría ser un formato cada vez más aceptado por el mercado.