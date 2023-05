Tras el escándalo y caída, unicornio uruguayo dLocal anunció los resultados primer trimestre: ¿cómo le fue?

Después de un complicado cierre de 2022, el unicornio uruguayo dLocal reportó ganancias en el primer trimestre del año.

El reporte de resultados financieros indicó que la compañía uruguaya obtuvo ganancias de US$ 35,5 millones, un 35% más que en primer trimestre de 2022 cuando la rentabilidad había sido de US$ 26,3 millones. El resultado también fue positivo en la comparación con el último trimestre del año pasado cuando la rentabilidad había sido de US$ 19,4 millones.

La compañía indicó que la utilidad generada en el primer trimestre estuvo impulsado principalmente por una reducción del costo financiero de las coberturas debido a una menor exposición y mayores ingresos por interesas a medida que se continuó aumentando la posición de efectivo y equivalentes de efectivo.

Los ingresos obtenidos fueron de US$ 137,3 millones y crecieron 57% respecto al mismo trimestre de 2022 cuando se habían ubicado en US$ 87,5 millones.

La utilidad bruta fue de US$ 61,8 millones con un aumento de interanual de 42%.

El reporte señaló que durante el primer trimestre de 2023 dLocal invirtió US$ 36,9 millones en el programa de recompra de acciones.

TIMOTHY A. CLARY / AFP

Este jueves la acción de dLocal cotizaba en US$ 14,17 con una suba de 1,14%.

Cambio de rumbo

La compañía revirtió así un mal cierre de 2022 con una caída de 18% de sus utilidades en el cuarto trimestre, en comparación con el mismo período de un año atrás. El mal resultado se debió a un aumento de los gastos operativos y costos vinculados con un informe negativo elaborado por la firma Muddy Waters Research.

Las acciones llegaron a derrumbarse un 51% en la bolsa de Nueva York hasta US$ 10,5 luego de conocido el informe.

En un pasaje Muddy Waters dijo que una investigación realizada llevaba a creer que era “probable que dLocal fuera un fraude”.

Según la compañía, dLocal tenía “revelaciones repetidas sobre su volumen total de pagos y cuentas por cobrar que se contradicen rotundamente entre sí. También existe una discrepancia contradictoria entre las cuentas por pagar y las cuentas por cobrarde dos subsidiarias clave”.

dLocal

“Mientras investigamos, encontramos una serie de mentiras que la compañía ha dicho, junto con cuentas que ha alterado para corroborar las mentiras. Esta serie de mentiras tenía que ver con disfrazar el momento de un ejercicio de opciones y la fuente de financiación para ese ejercicio de opciones con información privilegiada. En ausencia del nivel más evidente de incompetencia, estas alteraciones de la cuenta deberían apuntar a un fraude”, añadió el reporte de Muddy Waters.

Tras ese informe, dLocal difundió un comunicado público.

"Los mercados comentaron hoy (por este miércoles) sobre un informe de vendedores en corto publicado por Muddy Waters Capital. El informe contiene numerosas declaraciones inexactas, afirmaciones sin fundamento y especulaciones”, expuso.

“Los informes de vendedores en corto a menudo están diseñados para impulsar el precio de las acciones a la baja para servir los intereses del vendedor en corto en detrimento de los accionistas de la empresa. Advertimos a los accionistas que no tomen decisiones de inversión basadas en este informe. dLocal refutará las alegaciones en el foro apropiado a su debido tiempo", aseguró.