Dos buenas para Larriera: mejoró con las variantes y tiene a tres jugadores que esperan ser titulares pronto

Si hay algo que quedó claro el pasado jueves cuando Peñarol consiguió una nueva victoria por la Copa Sudamericana, es que el técnico Mauricio Larriera, de a poco, encuentra la simbiosis necesaria entre los titulares y los suplentes.

Para empezar, el entrenador ya tiene claro quiénes son los 11 que salen a la cancha. A no ser que haya una lesión o una suspensión, está muy seguro de a los hombres a los que debe apostar.

Esto ha sucedido en los últimos tres partidos que jugó Peñarol -todos por la Copa Sudamericana- en los que ubicó al mismo equipo.

Pero si se toman en cuenta los dos jugados antes contra Cerro Largo, también por el citado certamen, solo hay una variante respecto a estos últimos 11 quienes jugaron juntos en los tres últimos juegos ante Sport Huancayo, Corinthians y River Plate de Paraguay: en aquellos compromisos, el titular por el lateral derecho fue Maximiliano Pereira y no Juan Acosta.

Ese, el del equipo titular, es un tema muy importante para cualquier técnico. Ocurría en las décadas de 1960, 1970 y 1980, sobre todo, no solo en el mundo entero, sino también en el fútbol uruguayo. Normalmente, cada entrenador tenía a sus 11 hombres y a ellos apostaba.

Alexandre Schneider / Pool / AFP

Larriera sigue sumando puntos con su apuesta de juego

De esa manera, los técnicos de aquellas épocas le daban mayor consistencia al grupo que salía a defender los colores del club a la cancha. Existía un conocimiento casi de memoria entre todos.

Con el paso del tiempo y la llegada, entre otras cosas, de los cambios en los partidos, esto se ha ido diluyendo casi hasta desaparecer.

Por eso se vuelve a reiterar el concepto. No es un tema para nada menor que Larriera sepa de memoria y tenga claro quiénes son sus 11 hombres titulares.

Cómo será su convicción que, a contramano de lo que ocurre siempre cuando se visitan a clubes brasileños, mantuvo su táctica con el mismo equipo que le había hecho cinco goles a Sport Huancayo en el debut de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.

Y esa convicción le dio sus frutos. Porque por más que Peñarol atravesó alguna zozobra en defensa y de que Kevin Dawson se transformó en figura, el equipo con y sin pelota no defeccionó.

“Ese es uno de los puntos altos que le vemos a Mauricio (Larriera) en estos momentos”, confió una fuente del club a Referí.

Otro punto al que viene apostando últimamente el DT carbonero, es a las pelotas quietas. Así llegaron cuatro de los cinco goles a Sport Huancayo en el citado debut y dos de los tres contra River Plate de Paraguay.

Pero no solo se nota el trabajo por los goles que hay llegado de esa forma, sino por las diferentes opciones que los diferentes futbolistas muestran cada vez que llevan a cabo un córner o un tiro libre.

“Eso lo trabaja mucho en Los Aromos y le empezó a dar sus dividendos”, agregó la fuente consultada.

Tres que piden cancha

En el último compromiso ante los guaraníes disputado el jueves de la semana pasada, Larriera tuvo más buenas noticias.

La primera de ellas, es que, a diferencia de lo que ocurrió, por ejemplo, en el partido de ida ante Cerro Largo, al que le ganaba cómodamente 2-0 y realizó variantes difíciles de entender, lo que coadyuvó para que el rival igualara en la hora 2-2, en sus últimos encuentros dio muestras claras de que las variantes que hacen son para mejorar al equipo.

A diferencia de lo que ocurrió en algunos encuentros del pasado Torneo Clausura, y también en el señalado contra los arachanes, Larriera da la sensación de que encontró el rumbo también en ese aspecto.

AFP

Tras un mal debut contra Cerro Largo, Nicolás Schiappacasse mostró su mejor versión contra River Plate de Paraguay

Pero la otra buena noticia para el DT carbonero, es que hay tres futbolistas quienes, desde el banco de suplentes, piden a gritos una oportunidad en el equipo titular, ese que por ahora, no se toca.

En ese contexto es que se puede nombrar a Agustín Canobbio, Pablo Ceppelini y Nicolás Schiappacasse.

Este último, quizás, es el que menos había convencido hasta que ingresó ante River Plate de Paraguay. Allí mostró su mejor repertorio desde que utiliza la camiseta mirasol.

Le cometieron un penal -que no fue- para abrir un partido que se venía cerrando con el 2-0 a cargo de Facundo Torres -quien pese a que Schiappacasse se lo pidió, lo pateó él porque se tenía fe-, y dio la asistencia para Canobbio en el tercero.

El exjugador de Fénix, ya con pasado en el aurinegro, no defeccionó en ninguno de los partidos que jugó. Al revés, se mostró mucho más participativo y activo que cuando jugó en su primer pasaje por el club.

Pablo Porciúncula / AFP

Agustín Canobbio siempre se ha mostrado solidario con el equipo y también ha convertido

En su vuelta, armó una notable pared con Pablo Ceppelini que derivó en un golazo de Agustín Álvarez Martínez contra los peruanos, y frente a los guaraníes, facturó el tercer tanto.

Justamente Ceppelini es el que queda de este grupo. Hacía más de un año que no jugaba en Cruz Azul -más allá de algún compromiso con la Reserva- y las expectativas que había sobre él no eran tan buenas. No por lo que puede llegar a ser su rendimiento, sino porque le faltaba mucha competencia.

"El técnico quedó muy contento con ellos y con todo el equipo. Hay que seguir por ese camino pensando en la revancha ante Corinthians", sostuvo la fuente consultada.

Pues parece que Larriera le ha encontrado la vuelta y el puesto justo para que pueda dar una gran mano como ha dado hasta ahora en los pocos minutos que jugó.

Debido a eso es que estos tres jugadores están pidiendo pista para poder ingresar de entrada y que le dan al entrenador aurinegro, la tranquilidad de que está haciendo las cosas bien y que en cualquier momento puede apostar a ellos. Sobre todo, a partir de ahora cuando comience a aumentar la competencia entre la Sudamericana -el jueves a la hora 21.30 en el Estadio Campeón del Siglo recibirá a Corinthians en busca de tres puntos que prácticamente lo clasifiquen a cuartos de final- y luego, cuando comience el Torneo Apertura.