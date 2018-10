Dos jóvenes murieron al ser arrollados por un tren en Santa Lucía

Dos jóvenes de 18 y 20 años que circulaban en moto por la calle Cerrito de Santa Lucía (Canelones) fueron embestidos sobre las 20:15 horas de este martes por un tren de pasajeros que circulaba hacia 25 de Agosto, informó Subrayado y confirmó El Observador. Ambas personas murieron en el lugar, donde luego se hizo presente policía científica, personal médico y la fiscalía.

Según informaron desde la Jefatura de Policía de Canelones, los jóvenes intentaron cruzar la vía por un punto no habilitado, en el que la visibilidad era reducida. Esto hizo que el maquinista no tuviera margen para frenar el tren por lo que no pudo impedir el impacto.