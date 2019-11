Dos jóvenes que golpearon a policías fueron enviados a su casa y el juez explicó por qué

Dos jóvenes que atacaron a golpes de puño al subcomisario de San Ramón, y amenazaron de muerte y salivaron a varios policías de la comisaría fueron enviados a prisión domiciliaria, pese a que la fiscal Alicia Schiappacasse había solicitado prisión preventiva. Luego, los adolescentes festejaron la resolución judicial en un video que se hizo viral en las redes sociales. "Domiciliaria con nosotros, pero estamos bien, ¿o no?", se los escucha decir.

El juez penal de Canelones Luis Sobot Sobot dijo a El Observador que tomó esa resolución porque entendió que no había méritos suficientes como para enviarlos a prisión. "Se trata de dos sujetos primarios", agregó al referirse al hecho de que ninguno de los dos imputados tenía antecedentes penales. Y destacó también que uno de ellos cumplió recién 18 años, por lo que es un "menor relativo".

No obstante, ambos son "sospechosos" y "muy conocidos" por los policías de la zona, "en virtud de poseer un amplio historial delictivo", según fundamentó la fiscal en su dictamen.

"(Pero) el tema es que la prisión preventiva no es preceptiva. No porque la fiscal pida prisión vamos a darla nosotros (los jueces) a diestra y siniestra", dijo el magistrado, y agregó: "Entiendo que no se configuraron ninguno de los argumentos que fundamentaban el pedido".

Los dos argumentos que el juez no aceptó, y que el nuevo Código del Proceso Penal exige para habilitar la prisión como medida cautelar cuando se inicia un proceso penal, son que los imputados representaran un riesgo para la víctima y la sociedad, y que pudieran entorpecer la investigación de la fiscalía, entre otros.

"El riesgo para las víctimas tiene que ser real, tiene que haber un verdadero peligro", dijo Sobot respecto al primer punto. Y sobre el segundo, la presunta obstaculización de la investigación, aseguró que a su criterio el ministerio público "prácticamente ya tenía todas las pruebas" necesarias para cerrar el caso.

En un comunicado difundido por la fiscalía en su sitio web, se detalló que Schiappacasse había pedido dos meses de prisión como medida cautelar para los jóvenes, ambos acusados de un delito de atentado especialmente agravado en concurso fuera de la reiteración, junto con un delito de lesiones personales especialmente agravado en concurso formal con otro delito de amenazas especialmente agravado.

Consultado por el rechazo a su decisión en las redes sociales, Sobot dijo: "Un juez tiene que ser objetivo a ultranza, no puede dejar torcer su decisión en base a lo que circula en las redes sociales o publican los diarios. He tenido muchísimos casos más importantes que este y jamás varié la postura por el hecho de que circulen videos de un lado u otro".

Por su parte, la fiscal Schiappacasse dijo que consideraba "legal" la decisión del juez. "Son delitos que permiten la imputación sin prisión, ya que no tienen pena de penitenciaria", aseguró, en referencia a que el mínimo que prevé la ley como pena en este caso es menor a los dos años de prisión, por lo que son excarcelables.

"El juez no acompañó mi posición y puede hacerlo. Tiene independencia técnica", afirmó.

Los golpes y amenazas

El enfrentamiento ocurrió este jueves, en la localidad de San Ramón. Los jóvenes, según sospechaban policías de Chamizo (Florida), habían realizado un robo en una casa y huído hacia Canelones.

El patrullero en el que viajaba el policía atacado interceptó a los jóvenes en la ruta 6 y Juan Quintana de Medina. Pero "apenas" dieron la voz en alto, escribió la fiscal, los imputados "se tornaron violentos, comenzando a salivar a los cuatro funcionarios policiales, insultándolos y pateando el móvil policial". El más joven le lanzó al subcomisario "un parlante portátil", que alcanzó la pierna del funcionario y luego generó roturas en el patrullero.

Y entonces "ambos sospechosos comenzaron a actuar de forma aún más violenta". Invitaron a pelear al subcomisario y a otro de los policías que lo acompañaban. "Comenzaron a amenazarlo particularmente, diciéndole que le iban a robar todo, que le iban a prender fuego la casa, que sabían que tenía una hija pequeña, que una vez anterior se había salvado pero que esta vez se la iban a dar", leyó Schiappacasse en la audiencia de formalización que tuvo lugar este domingo.

Luego amenazaron con "robar la casa de la madre" y "prenderla fuego con ella dentro".

Los funcionarios también realizaron amenazas en respuesta, y uno de los jóvenes retomó la agresión física: les pegó una patada a cada uniformado, mientras el otro "comenzó a salivar a las agentes" mujeres que también estaban en el lugar, "amenazándolas de muerte".

Fue en ese momento que el subcomisario recibió dos golpes en la cara. "Cayó en ese instante al suelo, sangrando profusamente en la zona de la nariz", relató la fiscal.

Los jóvenes huyeron luego de eso. Los policías, en tanto, asistieron al subcomisario y lo trasladaron a un centro de salud.

Pero no terminó allí. Los imputados volvieron al lugar para amenazar a un testigo que había visto los hechos y que incluso había ayudado a los funcionarios a defenderse.

Los jóvenes fueron finalmente detenidos por otro patrullero que llegó al lugar.

El robo por el que eran buscados originalmente no pudo probarse hasta el momento.

El juez Sobot los obligó a fijar domicilio "y no modificarlo sin dar inmediato conocimiento al tribunal", además del "arresto domiciliario en el horario comprendido entre las 20 horas hasta las 8 horas del día siguiente y la prohibición de comunicación con las víctimas, sus familiares y testigos de los hechos".