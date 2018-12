Dos películas y dos documentales para este fin de semana de lluvia

No, no es la misma película que se estrenó en 2016. Como ya ha pasado en otras oportunidades con otros personajes clásicos de Disney (Blancanieves), dos producciones tomaron la historia y la llevaron a la pantalla con actores de carne y hueso casi de manera simultánea. Esta es la segunda película en dos años que adapta El libro de la selva, y en este caso quien se pone en la silla del director no es Jon Fraveau, sino Andy Serkis. Con las voces de Benedict Cumberbatch, Cate Blanchett, Christian Bale y varios nombres destacados más, esta producción original de Netflix propone otra versión de la de Mowgli y sus aventuras por la jungla junto a Bagheera y Baloo. Se puede ver en Netflix.