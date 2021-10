Dos sectores de AEBU cierran acuerdo salarial por fuera de pauta oficial

La novena ronda de negociación salarial en el sector privado está en pleno desarrollo con alrededor de 190 mesas abiertas. En los últimos días dentro del sector financiero se avanzó en la firma de dos acuerdos que dejan de lado los lineamientos sugeridos por el Poder Ejecutivo.

Uno de esos convenios corresponde a las cooperativas de ahorro y crédito. La fórmula alcanzada comprende el período desde el 1° de julio de este año hasta el 30 de junio de 2024 y fija aumentos salariales nominales anuales de 6%, 5,8% y 5,5%.

Además, se establecen correctivos anuales en caso de que la inflación haya sido superior a los aumentos nominales, como forma de asegurar que no haya pérdida de salario real, informó el portal de la Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU). En caso que los aumentos nominales otorgados durante el período comprendido superaran la inflación efectiva (ganancia de salario real), la diferencia de hasta 1% quedará a beneficio de los trabajadores, y a partir de ese porcentaje se aplicará a futuros aumentos.

La diferencia con la pauta oficial radica en que los ajustes son anuales y no semestrales, además de que los correctivos se aplicarán durante la vigencia del acuerdo y no al final, con lo que se asegura el mantenimiento del poder de compra. El acuerdo es a tres años y no a dos. A diferencia de otros sectores, este grupo de actividad no tuvo pérdida salarial en 2020 porque no estuvo incluido dentro la ronda puente.

También se avanzó en los acuerdos salariales que abarcan a los trabajadores de las compañías de seguros y de las AFAP. El convenio será a dos años de plazo y los aumentos serán de 3,2% en julio 2021; 4,2% en enero 2022; 3,8% en julio 2022, y 3,7% en enero 2023.

Además, se incorpora un correctivo por inflación al final del acuerdo que no está asociado con al nivel de empleo y no tiene tope en $ 110 mil. Otros puntos son cláusula gatillo al 12% y recuperación de toda la pérdida salarial registrada en el período puente (alrededor de 4,2%) a lo largo del convenio. La fórmula dada por el Ejecutivo propone recuperar solo un 1,6% en el período.

De esta manera el sindicato de AEBU logró nuevamente romper con los lineamientos oficiales. El año pasado durante la ronda puente mientras la mayor parte de los trabajadores tuvo acuerdo a un año con pérdida asegurada de salario, en los bancos privados se firmó convenio a 32 meses de duración y sin pérdida de salario real.

Para esta nueva ronda el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), no estableció plazos para que empleadores y trabajadores se pongan de acuerdo, pero sí aspira a que en las primeras semanas de octubre se empiecen a confeccionar y firmar los convenios.

“La idea es acelerar un poco el ritmo de la negociación. Avanzar lo más que se pueda al ritmo que la negociación lo permita, pero teniendo claro la perspectiva de que no se puede dilatar mucho en el tiempo”, había dicho a El Observador, el director Nacional de Trabajo, Federico Daverede.

Un de las razones radica en que el pago de retroactivos puede generar dificultades para las empresas, en la medida que el proceso se estire en el tiempo. La demora también supone un perjuicio para los asalariados.