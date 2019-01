Dourado sobre robo de vacas: "Es el peor momento que tengo que enfrentar en mi vida"

Óscar Dourado, el presidente de la Gremial Única de Taxi que estuvo involucrado en el robo de 300 vacas en el departamento de Rocha, dijo que cuando se enteró que el ganado pertenecía a un productor que no lo había vendido decidió "inmediatamente" devolverlo "sin pensarlo". "En el peor momento que tengo que enfrentar en mi vida confirmo que no me he equivocado", señaló Dourado, que pactó con la Fiscalía no ir a prisión a cambio de devolver los animales a su legítimo dueño, al igual que el resto de los implicados en el caso.

En una conferencia de prensa que dio en su casa de Punta Gorda este viernes, Dourado dijo que había adquirido un total de 38 vacas "con convicción y transparencia", acorde a lo dispuesto por la ley, y que los bovinos los compró "a un precio justo, no abusivo o espurio".

"No critico al Poder Judicial ni a la Fiscalía", que a partir de la investigación policial esclarecieron con "lucidez" una maniobra que involucró a otras 12 personas por abigeato y receptación, dijo el también empresario, que reconoció además el trabajo del abogado de la firma estafada, Pablo Priliac.

Este defensor había dicho a El Observador el domingo que Dourado no quiso acordar con ellos el pago de una indemnización por lo ocurrido, y que entonces planeaba llevarlo a juicio por daños y perjuicios.

Respecto a cómo terminó cometiendo el delito, Dourado responsabilizó a sus asesores en el negocio -escritorios rurales y técnicos operadores-, y habló de un "joven" que también fue "engañado", que a su vez acordó con él la devolución del dinero por el servicio, incluido un "sobreprecio".

"No sería justo decir que fue error de quien controló el ganado. Los productores muchas veces no marcan el ganado y no se fijan, venden a los frigoríficos solo con la caravana", concluyó.

Según determinó la Fiscalía, el engaño se produjo cuando el ganadero que recibió el ganado del productor estafado para que pastoreara en su campo cambió las caravanas del sistema de trazabilidad de los bovinos por otras de su pertenencia. Sin embargo, los animales también tenían marcas a fuego, que daban cuenta que el propietario en realidad era otro.

A ese punto se había referido Dourado este jueves en un comunicado, en el que explicó que no se había fijado en esa identificación porque ya no era costumbre hacerlo. "Si bien el Código Rural establece que la propiedad del ganado se fija con la marca de fuego, en la práctica la misma quedó en desuso", había escrito el gremialista en una carta dirigida a los medios.