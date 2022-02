Durazno FC: el día que anunciaron a Beckham y las promesas glamurosas del RRPP argentino Gaby Álvarez

Durazno FC, el equipo que tendrá a Diego Forlán al frente de un nuevo proyecto deportivo en 2022, tuvo en el año 2009 un momento de glamour y gran exposición mediática con la llegada del relacionista público argentino Gaby Álvarez para ser el manager del club.

En ese entonces, la institución era presidida por el gerenciador argentino Alejandro Nannini, quien confió en su amigo RRPP conocido por sus fiestas, eventos y el modelaje, para que se encargara de la imagen del equipo.

Antes de asumir en su cargo, Álvarez mantuvo reuniones con el entrenador Alfio “Coco” Basile, con el representante de Diego Maradona, Guillermo Cóppola, y con el representante de jugadores de fútbol, Pablo Cosentino, para asesorarse en el tema, según dijo a FM Gente.

La presentación de nuevo mánager estuvo llena de glamour y lejos de Durazno, ya que se realizó en Punta del Este.

En un glamoroso acto, la Asociación Atlética Durazno Fútbol Club, tal es su nombre, presentó en el exclusivo Hotel Awa de Punta del Este a su nuevo manager, dice la nota de El Observador.

El evento contó con la presencia de top models que llegaron desde la vecina orilla, quienes vistieron la nueva grifa del equipo rojo con un diseño confeccionado por Álvarez y sus cuatro creativos.

La ceremonia contó con la presencia de figuras del fútbol y el espectáculo de ambos lados del Plata: Marco "Palillo" Vanzini, Fernando Kanapkis, el peluquero argentino Roberto Giordano, las modelos Sabrina Rojas, Lara Bernasconi, Andrea Bolatti y Liz Solari, entre otras personalidades, según publicó el diario duraznense El Acontecer.

El intendente de Durazno, Carmelo Vidalín, participó del acto, como también el futbolista Marcelo De Souza, quien era jugador del club y se sacó fotos junto a las modelos con las nuevas camisetas.

“Nosotros tenemos un gran equipo. Al margen de tener glamour tenemos un gran equipo. Después cuando salimos a jugar, jugamos con hacha y tiza, con los dientes apretados”, dijo Nannini en el lanzamiento, en momentos en que el club quería subir a Primera división.

En el acto, por su parte, el mediático RRPP sorprendió a todos al anunciar que iba a traer a Uruguay al inglés David Beckham, una estrella mundial quien aún seguía en carrera.

"Sí, David (Beckham) va a estar arribando a Punta del Este a fines de octubre. En los últimos días mantuve contacto telefónico con él y me dijo que por esa fecha va a andar por aquí (Punta del Este) ya que ha comprado casa. Y lo del amistoso es cierto. El único balón de fútbol que va a tocar aquí en Uruguay va a ser en un partido frente a nuestro club", le dijo Álvarez a El Acontecer.

David y Victoria Beckham

Agregó que el "Spice boy" era su "padrino futbolístico". "Tengo una gran admiración con él, como futbolista y como persona, y con su mujer Victoria. Y va a venir la última semana de setiembre o primera de octubre. Lo tengo que confirmar. Pero aquí tienen que estar tranquilos".

Además, Álvarez, que meses antes había recuperado la libertad tras estar un año y medio preso en la cárcel de Las Rosas, condenador por homicidio culposo por un accidente de tránsito ocurrido en enero de 2008 en Punta del Este, en el que murieron dos jóvenes argentinos, tenía en mente un amistoso con San Lorenzo de Marcelo Tinelli e ir a jugar a Europa un torneo en el que iban a estar Sevilla y Sporting de Gijón.

“Hoy es el comienzo de algo grande para Durazno. En la temporada pasada el club estuvo muy cerca de lograr el ascenso. Ahora estamos embarcados en armar un buen equipo para lograr el objetivo: ascender. Pero no solo me quiero quedar en esto, también quiero que Durazno sea conocido internacionalmente y juegue torneos importantes”, dijo.

También quería que Durazno tuviera un buen estadio y que sus futbolistas pudieran llegar al exterior.

El Landoni, estadio de Durazno, reinaugurado en 2019

“Obviamente voy a viajar mucho a Europa para hacer base, tengo que reunirme con los presidentes de los clubes. Porque estoy con la compra y venta de jugadores bajo un fondo de inversores trabajando para esto. No puede ser que en Uruguay existan dos clubes. Admiro a Nacional y a Peñarol pero no puede haber nada más que dos clubes. Mi idea es llevar a gurises jóvenes de acá para que puedan tener éxito en Europa. Que no tengan un tope acá”, dijo Álvarez a FM Gente.

“Choluleces no”

Los anuncios de Álvarez no cayeron muy bien en Durazno, donde ya generó malestar que el lanzamiento haya sido en Punta del Este y no en su ciudad.

“Hay mucha gente que está en contra del proyecto”, expresó en aquel momento a El Observador el periodista de El Acontecer de Durazno Mauricio Delgado. “Hay un porcentaje mayor que no lo comparte”, agregó.

También se criticaba la determinación del club de entrenar y permanecer en Montevideo, y concurrir a Durazno solamente para disputar los encuentros en el Silvestre Octavio Landoni

Los hinchas de la roja del Yi estaban en llamas. “Basta de 'choluleces'. Los duraznenses no deberíamos permitir que se preste el nombre a la farándula porteña. Por nuestro pasado forjado a puro corazón”, publicó un usuario en los comentarios de El Acontecer. “Habría que desautorizarlos a usar el nombre de Durazno, porque ya no van a tener nada de acá. Y el estadio si lo quieren usar que paguen”, señaló otro.

Poco después, el proyecto se vino a pique y quedó en la nada, y, tras cinco temporadas en Segunda desde 2006, en 2011 Durazno FC desapareció del profesionalismo.

Alfonso Domínguez, exfutbolista oriundo de Durazno, quien fue jugador profesional en Peñarol, Nacional y la selección uruguaya, con varios títulos locales e internacionales, recordó tiempo después aquella experiencia.

"Hubo acuerdos, favores económicos, no se hizo de buena forma eso porque no se realizó una selección, se hizo un club fuera del departamento, fueron a buscar a los mejores jugadores y pasó de clubes que desaparecieron del fútbol local, y no les quedó nada. Porque creo que fue un gerenciamiento fuera del departamento", dijo en 2018 a Referí, luego de ganar el título de OFI al frente de la selección duraznense.

“El camino es distinto, tiene que ser una selección respaldada por la Intendencia. Es la única forma, no solo en Durazno. El interior depende mucho de las intendencias", agregó.

Ahora el equipo rojo comenzará un nuevo ciclo con Forlán a la cabeza.