Echaron a la estrella de The Mandalorian por "aborrecibles" posteos: qué dijo

El texto que difundió trazaba un paralelismo entre la persecución de los judíos en la Alemania nazi y la situación política de Estados Unidos. La actriz es conocida por su apoyo al expresidente Donald Trump.

"Gina Carano no está empleada actualmente por Lucasfilm y no hay planes para que lo esté en el futuro", aclaró la productora en un comunicado. "Sus publicaciones en las redes sociales, que denigran a las personas en función de sus identidades culturales y religiosas, son aborrecibles e inaceptables".

Si bien el posteo fue eliminado de las redes sociales, varios usuarios llegaron a hacer captura de pantalla y lo difundieron bajo el hashtag #FireGinaCarano (#DespidanaGinaCarano).

"Los judíos fueron golpeados en las calles, no por los soldados nazis, sino por sus vecinos... incluso por niños. Debido a que la historia está editada, la mayoría de la gente hoy en día no se da cuenta de que para llegar al punto en que los soldados nazis pudieran arrestar fácilmente a miles de judíos, el Gobierno primero hizo que sus propios vecinos los odiaran simplemente por ser judíos. ¿En qué se diferencia eso de odiar a alguien por sus opiniones políticas?".

En tan solo dos temporadas de The Mandalorian -nominada a Mejor Serie Dramática en los Golden Globe 2021- su personaje Cara Dune se convirtió en sumamente popular dentro del nuevo universo de Star Wars.

No es la primera vez que Carano genera polémica por sus expresiones políticas. En noviembre pasado, la actriz se pronunció en Twitter a favor del discurso del ex presidente Donald Trump, quien denunciaba fraude electoral. Allí solicitó "que se limpie el proceso electoral, que se pongan las leyes en su lugar para que no haya fraude, que se investigue a cada Estado y que se filmen los conteos de votos para arreglar el sistema".

We need to clean up the election process so we are not left feeling the way we do today.

Put laws in place that protect us against voter fraud.

Investigate every state.

Film the counting.

Flush out the fake votes.

Require ID.

Make Voter Fraud end in 2020.

Fix the system. 🇺🇸