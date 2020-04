Ecos de la sequía: falta forraje, ganado sentido y ya hubo algunas muertes de animales

Aunque la situación de perjuicios por el déficit hídrico que hubo durante la mayor parte del verano no es generalizada en todo el país, hay algunas zonas que atraviesan un momento "crítico". Si bien ha llovido, hay daños que no se corrigen, al menos no de inmediato. El campo está recibiendo, además, los primeros fríos y eso sucede con un estado forrajero poco ideal y con ganados que no están preparados del modo ideal para la llegada del invierno.

“La situación de los campos es horrible. Es caótica. Nunca, en los años que tengo, viví una situación de seca como la que vivimos ahora”, expresó Juan Brea Saravia, consignatario de ganado del este del país.

De todas formas, destaca que la situación no es generalizada, sino que, por el contrario, es muy despareja. “Por suerte no es una seca generalizada. Hay lugares en donde ha llovido bien y eso ayuda mucho”, indicó.

Según el operador, hay campos que están en un estado crítico, tanto por el volumen forrajero disponible como por los problemas en las aguadas.

A eso se le debe sumar que están comenzando a llegar las primeras heladas, por lo que la situación ganadera se va a complicar mucho conforme pasen los días. De hecho, afirmó que ya se han dado mortandades de ganado por falta de un buen estado corporal.

“Si miras los ganados de esta zona de nosotros (este del país) parece que estuviéramos en agosto; son ganados flacos, sentidos y en algunos casos ya hubo muertes. Si llegan las heladas con estas condiciones va a ser realmente complicado”, advirtió.

En tanto, calificó de “excepcional” la labor que viene realizando el Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca (MGAP) desde que anunció la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en unas dos millones de hectáreas del país.

Desde su punto de vista se trabajó con “mucha rapidez” una vez que asumieron las nuevas autoridades.

“Estamos con seca desde noviembre y en febrero ya era caótica la situación. Los tamberos (estaban) muertos, no daban abasto. En algunas zonas del este (los productores estaban) también, muertos. El gobierno anterior no declaró la emergencia agropecuaria. Subió este gobierno de Carlos María (Uriarte) y a los tres días declaró la emergencia agropecuaria”, destacó.

Si bien reconoció que hoy los esfuerzos están puestos –“y así debe ser”, según Brea– en atender la emergencia sanitaria que afecta al país desde la llegada del coronavirus, el gobierno ha estado “guiando permanentemente” al campo “y tratando de atendernos, en la medida que se puede”.