Educación: presencialidad solo se suspenderá ante brotes de covid y asintomáticos no deberán hisoparse

El Ministerio de Salud Pública (MSP) y la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) acordaron un nuevo protocolo sanitario para la educación primaria y media que solo suspenderá la presencialidad en las aulas en caso de que se genere un brote de coronavirus. Es decir, que se registren dos casos o más entre los que haya una claro nexo epidemiológico.

Además, en línea con los últimos cambios establecidos por el MSP, el nuevo protocolo exime a los alumnos y docentes asintomáticos de hisoparse en caso de que alguien de su clase sea positivo en coronavirus, según informó El País y confirmó El Observador con fuentes del MSP.

Este cambia las medidas vigentes, en las que un caso positivo llevaba al aislamiento e hisopado de toda una clase. Ahora, solo se cortará la presencialidad si ocurre un brote de coronavirus, hecho que ocurrirá si se dan dos casos positivos en el mismo salón y tienen un nexo epidemiológico directo –es decir, que el segundo contagio se haya generado a partir del primero–.

“Supongamos que en una clase hay un niño que da positivo. Hasta ese momento, los compañeritos y docentes asintomáticos pueden seguir yendo a clases presenciales. Si al día siguiente aparece otro caso positivo en ese mismo grupo, y todo hace pensar que su único contacto cercano era el niño que había dado positivo el día anterior, ahí se configura un brote y se aísla a toda la clase. Se indica el test de antígenos de inmediato para todos, y aquellos que son negativos tienen que volverse a hisopar al quinto día”, aseguró a El País la coordinadora de Servicios Médicos de ANEP, Fabiana Carbajal.

El nuevo protocolo, que se publicará este jueves, establece que en caso de un brote, todos los alumnos y docentes deberán aislarse e hisoparse, y los que den negativo al test de antígenos deberán realizarse otro a los cinco días para confirmar su estado. De ocurrir solo un caso, solo se hisoparán las personas con síntomas.

En caso de que no se registre un brote, es decir solo haya un caso, solo deberán aislarse e hisoparse aquellos que presenten síntomas e hisoparse enseguida sin importar si son alumnos, docentes o si están vacunados o no.

El protocolo no diferencia entre los niños y adolescentes inmunizados o no, como por ejemplo realiza Estados Unidos, que permite a los niños de entre 5 y 11 años vacunados con dos dosis no realizar cuarentena en caso de un contacto estrecho.

Al 27 de enero, 25,93% de los menores de 12 años se vacunaron contra el covid, los menores de entre 12 y 14 años superaron el 70% con segunda dosis y entre las personas de 15 a 19 años la cifra llega al 84,61%. Tal como informó El Observador, más del 50% de los niños de entre 5 y 11 años estaban vacunados o agendados para hacerlo.

En el protocolo aprobado este miércoles, se mantiene la recomendación de no enviar a clases a aquellos alumnos que provengan de un hogar donde se registró un positivo aunque se va a analizar cómo serán los aislamientos en caso de que el menor sea asintomático. El protocolo también mantiene la recomendación del uso de tapaboca y es obligatorio para todos los mayores de 12 años.