EEUU: cruces en Florida por el "vacío" de datos sobre el covid-19 y nuevas alarmas ante posible récord de casos

Ante el alarmante repunte del coronavirus en Florida y una sola información semanal de su incidencia por parte del gobierno del republicano Ron DeSantis, la comisionada de Agricultura del estado, la demócrata Nikki Fried, ofreció este jueves el primer informe independiente sobre el impacto de la pandemia.



Fried dijo en una rueda de prensa que existe un "vacío" de datos sobre el covid-19 en Florida y aseguró que en las últimas semanas ha habido un "aumento real" de casos, lo que ha llevado a las autoridades de condados como Miami-Dade a imponer de nuevo la obligación de llevar tapabocas en edificios gubernamentales.

Pelea por la información sobre el covid-19

La jefa del Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Florida indicó que, desde este miércoles, se han registrado 16.038 nuevos casos y 92 muertes, cifras fundadas en los datos compartidos por el Departamento de Salud de Florida con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.



Esta es la primera sesión informativa de Fried orientada a la pandemia desde que Ron DeSantis suspendió las actualizaciones diarias a principios de junio.



Este miércoles, los CDC alertaban en las redes sociales del "incremento" de la variante delta en Estados Unidos con una serie de datos que confirman que se trata de un mutación "más contagiosa que las anteriores".



Por ello, exhortaron a los no vacunados a no dilatar la decisión: "Vacúnese y póngase el tapabocas", instaron las autoridades sanitarias del país, al tiempo que recordaron a la población la importancia de usar barbijo en "áreas expuestas a alta transmisión, incluso si están vacunadas".



Fried, crítica acérrima de la respuesta a la pandemia por parte de DeSantis desde su inicio, aplaudió la ola de gobiernos locales y corporaciones que están implementando diversas medidas de salud pública en medio del resurgimiento de casos.



Al igual que los CDC, Fried pidió a los floridanos que se vacunen, lleven tapabocas y "confíen en la ciencia".



"La necesidad de que todos hagamos más no puede ser más urgente", alertó la demócrata.



Por su parte, la Asociación de Hospitales de Florida, publicó datos no oficiales que sitúan en 8.816 las hospitalizaciones hasta este miércoles, cuando en el pico del 23 de julio de 2020 eran de 10.179.



Los hospitales reportaron además que más del 95 % de los ingresados son pacientes sin vacunar completamente y de edades inferiores que en los picos previos de contagio.

Nuevo objetivo del covid-19: jóvenes no vacunados

"El virus tiene un nuevo objetivo: las personas jóvenes y no vacunadas", dijo Mary C. Mayhew, presidenta y directora ejecutiva de la Asociación de Hospitales de Florida.



Según Thomas Unnasch, experto en enfermedades infecciosas de la Universidad del Sur de Florida (USF), Florida puede llegar a establecer un récord de casos diarios de covid-19 esta semana.



Unnasch apuntó que la variante delta se está extendiendo rápidamente en el estado y explicó que con la tasa de infección actual se está en "grave peligro" de saturar los sistemas de atención médica, recogió el canal local NBC 2.



Tras la reciente recomendación de los CDC de una vuelta a los barbijos en interiores, el superintendente de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade dijo hoy que el distrito volverá a evaluar su decisión de hacer del uso máscaras una opción voluntaria para los estudiantes.



Y el condado de Broward la junta escolar votó por unanimidad el miércoles la obligatoriedad de que todos los estudiantes la lleven cuando comiencen las clases el próximo mes.

EFE