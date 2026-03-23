Poner papel de aluminio en el módem de Wifi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En un mundo hiperconectado, una señal Wifi débil puede frustrar el trabajo remoto, el streaming o las videollamadas. Un truco viral promete solucionarlo con un simple rollo de papel aluminio detrás del módem: redirigir las ondas para potenciar la cobertura. Aunque parece magia casera, tiene base física y un respaldo científico limitado, pero con precauciones clave.
Los routers emiten señal Wifi de forma omnidireccional (360 grados), desperdiciando parte de la cobertura hacia zonas sin uso. El aluminio, como conductor metálico, refleja ondas electromagnéticas de 2.4 y 5 GHz, actuando como un espejo que “empuja” la señal hacia el frente. Colocado en forma curva detrás de las antenas, puede concentrar la señal en áreas específicas como el living o el dormitorio.
Este método ganó popularidad a partir de un estudio de 2017 de la Universidad de Dartmouth, donde se utilizaron reflectores para optimizar la distribución de la señal en interiores. En pruebas controladas, se registraron mejoras de hasta un 50% en zonas dirigidas, reduciendo interferencias.
Cómo aplicar el truco del papel aluminio
Para probar este método, se recomienda:
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Desconectar el módem por seguridad
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Usar un rectángulo de aluminio de 20x30 cm
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Darle una forma levemente curva, como un plato
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Colocarlo detrás de las antenas, en sentido opuesto al área que se quiere mejorar
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Medir resultados con aplicaciones como Wifi Analyzer (dBm y velocidad)
Los resultados pueden variar, pero algunos usuarios reportan mejoras de entre 10% y 20% en la señal en determinadas direcciones. También puede ayudar a reducir fugas de señal hacia el exterior, lo que suma un componente de seguridad.
Desventajas y por qué no es un truco infalible
El truco no está exento de riesgos. No se recomienda envolver el módem en aluminio, ya que puede atrapar calor, afectar el rendimiento y provocar fallas.
Además, la señal se debilita en la parte trasera y no logra atravesar obstáculos importantes, por lo que no reemplaza soluciones más robustas como repetidores o sistemas mesh.
Por eso, especialistas lo consideran un parche temporal. Aun así, se trata de una alternativa simple, económica y rápida de probar, que puede mejorar la conectividad en determinados casos.