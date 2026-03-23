Poner papel de aluminio en el módem de Wifi: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

En un mundo hiperconectado, una señal Wifi débil puede frustrar el trabajo remoto, el streaming o las videollamadas. Un truco viral promete solucionarlo con un simple rollo de papel aluminio detrás del módem : redirigir las ondas para potenciar la cobertura. Aunque parece magia casera, tiene base física y un respaldo científico limitado, pero con precauciones clave.

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Los routers emiten señal Wifi de forma omnidireccional (360 grados) , desperdiciando parte de la cobertura hacia zonas sin uso. El aluminio, como conductor metálico, refleja ondas electromagnéticas de 2.4 y 5 GHz , actuando como un espejo que “empuja” la señal hacia el frente. Colocado en forma curva detrás de las antenas, puede concentrar la señal en áreas específicas como el living o el dormitorio.

Este método ganó popularidad a partir de un estudio de 2017 de la Universidad de Dartmouth, donde se utilizaron reflectores para optimizar la distribución de la señal en interiores . En pruebas controladas, se registraron mejoras de hasta un 50% en zonas dirigidas , reduciendo interferencias.

Para probar este método, se recomienda:

Desconectar el módem por seguridad

Usar un rectángulo de aluminio de 20x30 cm

Darle una forma levemente curva, como un plato

Colocarlo detrás de las antenas , en sentido opuesto al área que se quiere mejorar

Medir resultados con aplicaciones como Wifi Analyzer (dBm y velocidad)

Los resultados pueden variar, pero algunos usuarios reportan mejoras de entre 10% y 20% en la señal en determinadas direcciones. También puede ayudar a reducir fugas de señal hacia el exterior, lo que suma un componente de seguridad.

Desventajas y por qué no es un truco infalible

El truco no está exento de riesgos. No se recomienda envolver el módem en aluminio, ya que puede atrapar calor, afectar el rendimiento y provocar fallas.

Además, la señal se debilita en la parte trasera y no logra atravesar obstáculos importantes, por lo que no reemplaza soluciones más robustas como repetidores o sistemas mesh.

Por eso, especialistas lo consideran un parche temporal. Aun así, se trata de una alternativa simple, económica y rápida de probar, que puede mejorar la conectividad en determinados casos.