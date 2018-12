El 2018 cierra con 31 femicidios en Uruguay, cifra similar a la de 2017

El 23 de enero de 2018 Edelma Suanes, de 65 años, fue asesinada por su pareja de un disparo. Luego de cometer el delito, el hombre se suicidó. Con este caso comenzaba a escribirse la lista de femicidios cometidos en Uruguay, que este año cierra con 31 víctimas. Se trata de casi la misma cifra con la que cerró el 2017, en el que fueron 30 las mujeres asesinadas por sus parejas y exparejas.

Uno de los últimos casos confirmados por la Justicia fue el ocurrido en San José. El crimen tuvo lugar el pasado 26 de diciembre en el predio de la Asociación Rural de la ciudad de San José de Mayo, donde el hombre y la víctima habían acordado encontrarse horas antes. Según la información aportada por el fiscal del caso, Franco López, en determinado momento la pareja comenzó a discutir, y el hombre tomó un chuchillo y la apuñaló 18 veces. Tras cometer el crimen, huyó en su camioneta Fiat Fiorino hasta el Paso Selle (kilómetro 101 de la ruta 3). A pedido del fiscal el hombre fue imputado este viernes por un delito homicidio muy especialmente agravado.

Este sábado el Ministerio del Interior indicó en un comunicado que Mercedes San Juan, una mujer de 54 años que apareció muerta en la localidad de Las Cañitas, a 132 kilómetros de la capital de Durazno fue asesinada con arma de fuego, de acuerdo al examen médico forense. Su cuerpo había sido encontrado calcinado en una casa. El principal sospechoso es quien era su pareja, Manuel Alejandro Malvarez Araújo, cuya fotografía fue autorizada a ser difundida para dar con su paradero. Si la Justicia determina que el hombre asesinó a la mujer, se configura un nuevo caso de femicidio.

Uruguay ocupa el quinto lugar de América Latina y el Caribe (contemplando datos de 23 países) en número de mujeres asesinadas en el marco de casos de violencia de género, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

La violencia doméstica es considerada en Uruguay el delito más frecuente después del hurto. En el 2017, la Red contra la Violencia Doméstica y Sexual recibió 30.000 denuncias, lo que promedia en una cada 14 minutos. Andrea Tuana, miembro de la Red, dijo a El País que el crecimiento exponencial de las denuncias (de 7.000 en 2004 a las cifras actuales) tiene que ver con el cambio que generó la Ley de Erradicación de la Violencia Doméstica aprobada en 2002. Según Tuana, “a partir de entonces hay mucha más visibilidad” ya que la violencia doméstica se plantea como “una vulneración de los derechos humanos, que es un delito, que no es algo normal”. Sin embargo, según la activista esto no es suficiente, porque la Red observa que el crecimiento “exponencial” de pedidos de ayuda no está teniendo la atención necesaria, por lo que aún es necesario trabajar en los recursos y servicios disponibles para atender todos los casos, así como en educación en referencia al tema.

La Red contra la Violencia Doméstica y Sexual atiende denuncias de lunes a viernes de 8 a 24 horas y los fines de semana de 8 a 20 horas. El servicio es gratuito, confidencial y anónimo. La llamada desde línea fija no queda registrada en la factura telefónica. El número es 0800 4141 desde línea fija y *4141 desde celulares.

El Instituto Nacional de las Mujeres del Mides ofrece atención gratuita a las mujeres en situación de violencia doméstica y trata con fines de explotación sexual comercial. Las líneas para comunicarse son el 2400 0302 int. 5504 y 5505 o también el 0800-7272 (línea gratuita).