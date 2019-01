El 2018 de las pantallas

La venta virtual de ganado se ha instalado definitivamente en la cadena cárnica y los principales cuatro consorcios hicieron un balance de su año.

Daniel Dutra, presidente de Pantalla Uruguay

METAS CUMPLIDAS

"En lo que se refiere a valores de ganado para el campo, el 2018 mantuvo prácticamente todo el año buenos valores salvo en algún momento que faltó un poco el agua y ahí hubo un descenso en la cotización. Este es el mercado en el que se manejó Pantalla Uruguay donde logramos, como teníamos previsto al inicio del año, realizar un remate sobre fin de mes. Lo hemos desarrollado y lo hemos cumplido como estaba pre establecido. Estamos muy conformes porque hemos tenido un volumen importante de ventas en el año, sin fallar ningun mes. Es un grupo que ha seguido trabajando unido. Estamos ubicados en todas las zonas estratégicas del Uruguay ganadero así que realmente es un grupo que está funcionando muy bien donde hay una agilidad en la manera de trabajo. Somos el único grupo que sigue vendiendo ganados al contado y tenemos la opción de la financiación del banco Itaú, que puede financiar la compra y los gastos. Creo que también ha sido muy importante contar con una trazabilidad independiente como es la de Estudio 3000 que valoriza el trabajo en el momento de rematar las haciendas. Vemos con optimismo a la buena cotización de los ganados para el campo en el 2019, en primer lugar, porque parecería que el tiempo va a acompañar y se anuncia un primer semestre llovedor. Por otro lado, los valores de la reposición van a estar en consonancia con los precios del ganado gordo que pensamos van a ser buenos. Hicimos el último remate de 2018 y vamos a hacer el primer remate por pantalla de 2019 el próximo 30 de enero. Son ventas de poco volumen, pero el grupo entiende que es un servicio que se le da al productor para que tenga la seguridad de que todos los meses del año, sobre fin de mes, tiene la opción de vender o de comprar las haciendas que esté precisando".

Alejandro Nicolich, presidente de Lote 21

GRANDES EXPECTATIVAS

"Fue un año bueno. Los remates de Lote 21 tuvieron todos alto porcentaje de ventas. Creo que el año se caracterizó por estar marcado por la reposición, donde el productor buscó su ganado. Quizás sucedió que la demanda superó a la oferta. Entonces, en los 11 remates que hicimos en el 2018, tuvimos porcentajes que estuvieron cerca o por arriba del 90% de colocación. Esto en el 2017 y en el 2016 no sucedió porque las compras eran mucho más selectivas por parte de los compradores. No así en el 2018. Fue un año dominado por la búsqueda de ganado de reposición y esto hizo que las ventas hayan sido muy buenas. Las expectativas para el 2019 son similares. Notamos que el exceso de lluvias y el precio del gordo firme hacen que el mercado continúe igual y esté demandado. Este año no va a estar el mercado de la exportación en pie. Vamos a ver cómo pega, porque si bien los exportadores no operaban –o lo hacían muy poco–, siempre eran un referete de precio. Hoy eso no va a estar. Para el criador o para el productor que compra invernada va a ser más accesible, los valores ya se están viendo. Están siendo quizás más viables para el invernador y para el recriador en sus negocios. Observamos un año con precios más bajos para el ternero y, salvo en este mercado, no avizoramos grandes cambios porque las demás categorías creo que se van a mantener. Desde Lote 21 estamos manejando proyectos , que recién están en pañales, pero siempre la idea es mejorar el servicio, como lo hicimos a fin de año con la página web. Siempre estudiamos realizar cosas nuevas. El primer remate del año de Lote será realizado el miércoles 6 de febrero. Nuestra idea para el 2019 es realizar las ventas todos los miércoles porque creemos es el mejor día para trabajar y hacer el evento".

Ricardo Pigurina, gerente comercial de Valdez TV

NUEVOS DESAFÍOS

"El desafío del año pasado era consolidar las ventas por pantalla y lo logramos. Dentro de lo que iba a ser la estrategia a lo largo del año y la presencia en pantallas –aspirábamos a hacer cuatro ventas– lo logramos y las cuatro salieron exitosas. Concretamos, con gran suceso, la pantalla del Prado, algo que habíamos lanzado el año anterior y lo repetimos con éxito en el 2018. Nuestro objetivo era ese: consolidar nuestra presencia en remates por pantalla dandole al cliente una opción más. Nosotros no nos enfocamos solamente en los remates por pantalla, sino que es parte de nuestra de cartera; no es la principal: es un servicio más que le brindamos al cliente. Realmente estamos muy conformes por cómo fue el desempeño durante el año pasado y el desafío ahora es, para el 2019, volver a repetir esto tal vez agragándole una quinta venta virtual y como siempre haciéndolo rotativo, en distintas sedes, con la de la Expo Prado ya confirmada. Además, tenemos la novedad de que este año vamos a hacer un remate por pantalla en la Expo Durazno, en el mes de marzo. Durante 2018 el mercado de la reposición estuvo acompañado y fue respaldado por un muy firme mercado de hacienda gorda y de la exportación de ganado en pie y eso le dio un respaldo a la actividad en toda la categoría de reposición. Tuvimos, a principios de 2018, dificultades con la seca. Arrancamos con un tiempo seco que complicó a toda la cadena. Incluso, realizamos un remate por pantalla en el marco de la Patria Gaucha que fue tal vez el más complicado de todos, pero luego el mercado se afirmó y estuvo demandado todo el resto del año. El 2019 pinta muy bien por el tema forrajero y el climático, por lo menos para la ganadería. El próximo 8 de marzo, en el marco de la Expo Durazno, va a ser la primera venta virtual de la pantalla de Valdez".

Alejandro Zambrano, presidente de Plaza Rural

NÚMERO HISTÓRICOS

"La sensación es que el mercado de la reposición estuvo mejor que en el 2017. Los promedios y los índices nos muestran que los números mejoraron entre un 2% y 5% dependiendo de la categoría respecto a 2017, salvo el ternero que cotizó tres o cuatro centavos menos. Con 185 mil vacunos vendidos y 204 mil vacunos ofertados, Plaza Rural confirmó lo que se percibía desde el punto de vista de los mercados. Fue un año bueno porque crecimos; en cantidad de cabezas es el mejor año de los últimos cuatro, salvo en el 2014 que había sido récord de volumen de ventas. En los tres anteriores estuvimos por debajo de 2018 y crecimos en casi 12 mil vacunos vendidos respecto al año anterior. Obviamente eso nos deja muy contentos e incluso con un remate menos que el año anterior. También vemos una mejora en el porcenjae de ventas respecto a lo ofertado, algo en lo que venimos trabajando desde hace años logrando el 90%, 93% o 99% de colocación como en el último remate, es un éxito para el sistema porque se consolidan las ventas virtuales como lugar de compra y venta de ganados de reposición. Como empresa Plaza Rural nos deja muy conformes porque es algo que hemos buscado. En los inicios o mediados de toda la actividad nuestra hubo remates en los que vendíamos la mitad o el 60% y ahora hace años que ya tenemos porcentajes altos de ventas. Creo que este 2018 fue de los que más porcentaje de ganado colocó respecto a lo ofertado. Somos optimistas con el sistema porque es muy eficiente, lo describo como un sistema super eficiente y un referente claro de valores. Uno entra a las páginas web y puede ver cómo se vendieron cada uno de los lotes de 2018 y comparar no solo promedios de categorías, sino tambien lotes que están cerca. Es algo único y una herramienta muy importnate. El 2018 va a ser un año difícil de superar".