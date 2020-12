El 38% de los uruguayos se vacunaría "inmediatamente" contra el covid-19, según encuesta

El 38% de los uruguayos se inmunizaría contra el covid-19 apenas esté disponible la vacuna, con un porcentaje mayor en hombres (84%) y entre quienes pertenecen a la población de riesgo por la edad (más de 60 años), según una encuesta de Factum que fue difundida este jueves en el programa Periodistas de Televisión Nacional.

El estudio analizó cuántos uruguayos están dispuestos a vacunarse y la opinión acerca de cuando estará disponible el fármaco, algo que se estima ocurrirá en el segundo trimestre del año que viene.

Sobre la pregunta: "A partir del momento en que una vacuna contra el coronavirus esté disponible, ¿cuándo se vacunaría?", el 38% respondió que inmediatamente, el 27% esperaría de tres a seis meses antes de vacunarse, el 14% aguardaría un año y el 20% nunca se vacunaría.

El director de Factum, Eduardo Botinelli dijo a Radio Uruguay que si bien en Uruguay no están desagregados en la encuesta los motivos por lo que ese 20% no se vacunaría, en otros países donde se realizaron estos estudios las respuestas se dieron por varios factores.

"Tiene que ver con el miedo a los efectos secundarios, la velocidad con que se desarrollo la vacuna que genera ciertos temores, la posibilidad de que no sea efectiva, ser población de bajo riesgo frente al covid-19 y después está el sector de personas que son antivacunas que no se dan lo que no sea obligatorio", apuntó.

Los hombres estarían más predispuestos a vacunarse (84%) que las mujeres (76%), e incluso la mitad de los encuestados respondió que se inmunizaría inmediatamente. Las mujeres esperarían de tres a seis meses para vacunarse (33%),

La población de mayor riesgo al covid-19, los adultos mayores de 60 años, están más dispuestos a vacunarse que el resto de las franjas etarias, ya que el 96% se inmunizaría. Las siguiente franjas que consideran vacunarse son los de 33 a 47 años y los más jóvenes de 18 a 32, ambos en un 77%, y por último los adultos entre 48 a 60 años (72%).

En cuanto a la fecha estimada en la que estará disponible la vacuna, el 55% de los uruguayos cree que será entre los próximos seis meses y no más de un año, el 27% considera que entre tres y seis meses estará disponible, el 13% considera que tardará más de un año y solo el 5% mantiene el optimismo de que la inmunización llegará a Uruguay entre uno y tres meses.

El gobierno suministrará una primera tanda de vacunas de 700 mil dosis a "algunos grupos" de la sociedad que se privilegiará en razón del riesgo sanitario, y una segunda tanda con 500 mil, anunció el presidente Luis Lacalle Pou en conferencia de prensa este martes. De todas formas, remarcó que la vacuna no será obligatoria.

El Poder Ejecutivo ya había anunciado días atrás que Uruguay se integró al Plan Covax, una bolsa de vacunas que le da autonomía a cada país a elegir las vacunas que quiere en base a las condiciones que tiene, según informó entonces el representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Giovanni Escalante, aunque todavía no hay ninguna vacuna aprobada.

"Hemos escuchado en Estados Unidos, en Inglaterra... Uruguay participó de un pool de compras pero no nos amputamos ningún camino", dijo el mandatario, y añadió: "Si el día de mañana hay una vacuna que convence a nuestros científicos y la logística necesaria es la que tiene el país, iremos por el pool de compras o hablaremos con el gobierno que haya que hablar", añadió.