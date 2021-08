El 76% de los uruguayos opina que la edad de jubilación debe permanecer en 60 años, según encuesta

El 76% de los uruguayos opina que la edad de jubilación debe permanecer en 60 años, mientras que el 21% cree que debería aumentar a 65 años. El 3% no sabe o no contesta, según una encuesta solicitada por la Comisión de Expertos en Seguridad Social que fue elaborada por Equipos Consultores y difundida en Subrayado (canal 10) este martes.

En diciembre de 2020 el 78% decía que la edad jubilatoria debía seguir en 60 años, y 77% decía lo mismo en la encuesta de abril de 2021.

La edad de retiro es uno de los temas principales que analiza la comisión de expertos, encargada de elaborar un proyecto de reforma de la seguridad social en Uruguay. Está integrada por representantes de todos los partidos políticos y los sectores sociales afectados por la futura reforma.

Si se lo analiza por preferencias partidarias, el 74% de quienes votaron a Luis Lacalle Pou en la segunda vuelta de noviembre de 2019 dice que prefiere mantener la edad de jubilación en 60 años. Mientras que esa cifra cae al 72% de quienes votaron a Daniel Martínez.

Los votantes de Cabildo Abierto son los que más apoyan la propuesta de elevar a 65 años la edad de retiro, dado que el 47% de sus votantes se inclina por aumentarla. El 22% de los votantes del Frente Amplio y del Partido Colorado, y el 21% de los votantes del Partido Nacional, opinan que hay que subir la edad de retiro a 65 años.

En general, el 47% dice que la Caja Militar es la más privilegiada, una opinión más extendida entre los votantes del Frente Amplio: 67%.

El 39% de los votantes del Partido Nacional y el 37% de quienes dicen votar al Partido Colorado cree que la Caja Militar es la más privilegiada. Esta opinión baja a 26% entre los votantes de Cabildo Abierto.

El 67% de los consultados cree que la reforma de la seguridad social es un tema urgente. El 31% dice que no es urgente y el resto (2%) no sabe o no contesta.

La encuesta



El informe fue elaborado sobre una encuesta nacional a celulares, entre el 23 de junio y el 2 de julio de 2021, a 500 personas de 18 años y más.



Las personas encuestadas fueron seleccionadas en base a una muestra probabilística, informa la consultora.



Tiene un margen de error máximo de 4,4%, dentro de un intervalo de confianza del 95%.