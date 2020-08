El 90% de los trabajadores que finalizaron el seguro de paro en julio fueron reincorporados

Nueve de cada diez trabajadores que salieron del seguro de paro en julio fueron retomados por sus empleadores, según números del Banco de Previsión Social difundidos por el Ministerio de Trabajo. Se trata de unas 42.300 personas que fueron retomadas de un total de 47.000 que dejaron de recibir el subsidio por desempleo en el séptimo mes del año.

“Esto no significa dejar de reconocer que tenemos un problema importante con el empleo, pero la tendencia de activación que vemos desde fines de mayo o principios de junio, va en una dirección de reincorporación de trabajadores que nos alegra”, dijo el ministro de Trabajo Pablo Mieres en conferencia de prensa.

En julio, unas 147 mil personas recibieron el subsidio por desempleo en alguna de sus causales. Se trata de 30 mil personas menos que un mes antes. Sin embargo, en julio hubo 17 mil altas por lo que unas 47 mil personas dejaron de recibir el subsidio ese mes.

De ese número, el 5% fue despedido –unas 2.350 personas- y hay otro 5% que no está claro que sucedió porque los números del BPS no son del todo claros, según explicó Mieres a El Observador. Puede que hayan sido despedidos y que el sistema todavía no los haya registrado, puede que se hayan jubilado o que exista algún error en el sistema.

Se trata de trabajadores que estaban en seguro de paro por alguna de las causales tradicionales.

El seguro de paro fue una de las herramientas que utilizó el gobierno para tratar de contener el impacto en el mercado laboral. Además de las causales tradicionales, el Ministerio de Trabajo flexibilizó los requisitos y habilitó un seguro parcial para poder llegar a más personas que en un contexto normal no hubieran accedido a este beneficio.

Desde la llegada de la pandemia, hubo más de 220 mil personas que pasaron por alguna de las modalidades del subsidio por desempleo. Este 90% de reincorporación fue celebrado por el gobierno y representa una buena respuesta frente al beneficio que facilitó el Ministerio de Trabajo para las empresas que reincorporen empleados. Se trata de un subsidio de $ 5 mil durante tres meses por cada trabajador reintegrado.

Este beneficio solo aplica desde julio y si la empresa no tiene trabajadores en el seguro de paro desde esa fecha. También vale para nuevos puestos de trabajo generados a partir de ese mes.

Una vez se tramita el alta del funcionario, la implementación del beneficio corre por cuenta del Banco de Previsión Social (BPS) y queda habilitado de forma automática para ser utilizado en la cancelación de futuras obligaciones tributarias por aportes patronales, sin necesidad de que la empresa realice gestión alguna. Es decir, se acredita a favor de la empresa en su cuenta.

El empleo es una de las grandes preocupaciones del gobierno, incluso desde antes de la llegada de la pandemia. Sin embargo, con la paralización de las actividades el mercado laboral se vio fuertemente afectado. Y si bien los números de mayo –últimos disponibles- de empleo mostraron una reactivación, todavía están lejos de los de febrero, antes de que llegara el coronavirus.

Leonardo Carreño

La recuperación de la tasa de empleo en mayo implicaría un incremento de 23.700 en términos absolutos en el número de uruguayos que declaran tener un puesto de trabajo respecto a abril. Sin embargo, todavía hay 98.700 ocupados menos que en febrero de este año.

De todos modos, los números estimados por la Encuesta Continua de Hogares hay que tomarlos con cierta cautela. Al margen de error inherente a la Encuesta Continua de Hogares y la naturaleza zafral de algunas actividades, se agregan los cambios metodológicos y de muestreo impuestos por la emergencia sanitaria, con un impacto incierto sobre la capacidad de comparar datos previos al estallido de la pandemia.

Por sectores

Los sectores más golpeados por la pandemia como el comercio minorista, la industria y actividades de servicios personales son las que más han reincorporado personal en julio, según explicó Mieres a El Observador. Con el parcial reinicio de las actividades, los distintos comercios y restaurantes vuelven a precisar a sus empleados.

Los despidos tuvieron un pico en marzo luego se normalizaron en los meses de abril y mayo. Los datos de junio y julio todavía no habían sido procesados por el Ministerio de Trabajo.