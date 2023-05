El candidato presidencial turco Muharrem Ince se retira por la posibilidad de un escándalo sexual

Muharrem Ince, uno de los cuatro candidatos a las elecciones presidenciales de Turquía que se celebran el domingo 14, anunció el retiro de su candidatura. La sorpresiva retirada de quien ya compitió con Erdogan en 2018 puede mejorar la performance del candidato Kemal Kiliçdaroglu, quien va primero en las encuestas, con cinco o más puntos que el hombre que gobernó Turquía durante dos décadas.

Turquía tiene 85 millones de habitantes, es un país euroasiático, miembro de la OTAN desde 1952, pero que al ser de mayoría musulmana no tiene un alineamiento automático ni a la Comunidad Europea ni a los Estados Unidos. Este domingo, alrededor de 60 millones de hombres y mujeres están habilitados para elegir presidente y también a los 600 miembros del Parlamento.

Los comicios se dan justo en el año en que la República de Turquía, creada en 1923, cumple su centenario. Fue ese año cuando Mustafa Kemal Atatürk, uno de los miembros más destacados del Movimiento Nacional turco, se convirtió en el primer presidente del país.

El retiro inesperado de Ince es leído por los analistas como una mala noticia para la reelección del actual presidente. En 2018, cuando Erdogan renovó por quinta vez su mandato, Ince obtuvo el segundo lugar con un 30% de los votos de la mano del Partido Socialdemócrata de Turquía (CHP). Los estudios de opinión pública le daban no más de seis puntos para este domingo próximo.

Ince habló con la prensa ni bien tomó la decisión: “Se lo digo a quienes dicen que cobré dinero del palacio para no retirarme. No tengo miedo a estas conspiraciones, a estos falsos recibos, a estos montajes. Resistí 45 días, pero ahora me retiro de la candidatura, lo hago por mi país”, destacó. El partido de Ince mantiene sus candidatos para la renovación parlamentaria.

El CHP integra la alianza que lidera Kemal Kiliçdaroglu, un economista de 74 años, que ya compitió en otras oportunidades contra Erdogan y muchos vaticinan que este es su momento. Es líder del Partido Republicano del Pueblo y logró una coalición que tras dos décadas parece estar en condiciones de arrebatarle la presidencia a quien fundara el Partido de la Justicia y el Desarrollo en 2001 y que dos años después lo colocaría al frente de los destinos de Turquía.

Según analistas citados por la agencia estadounidense AP, “Ince contaba con el apoyo de los votantes descontentos de Erdogan, como los de Kiliçdaroglu”. Sin embargo, advierte el despacho de AP, “aunque los sondeos indican que es probable que la mayoría de los votantes de Ince se decanten por Kiliçdaroglu, no está claro si habrá suficientes votantes para darle una victoria absoluta en la primera vuelta frente a Erdogan”.

La segunda vuelta está pautada para el domingo 28 de mayo, apenas dos semanas después de esta primera votación.

Los analistas consideran que los votantes de Ince irán mayoritariamente a favor de Kemal Kiliçdaroglu. Además, hay una señal del propio Ince en su cuenta de Twitter al referirse a Kiliçdaroglu: “Dejemos atrás viejos resentimientos, viejos agravios”.

Por su parte, Erdogan también reaccionó al anuncio de Muharrem Ince: “Es imposible entender por qué se retiró. Honestamente, estaba triste”. Esas fueron las palabras que le dedicó –con poca simpatía– en un acto de campaña el mismo jueves al rato de conocerse la noticia. “Ojalá esta carrera hubiera seguido así hasta el final. Pero no sé qué pasó. Ahora seguimos con los demás, lo que importa es la decisión de mi gente”, concluyó.

El pasado martes, un individuo llamado Ali Yesildag, con presuntas conexiones mafiosas, dijo tener en sus manos un video incriminatorio de contenido sexual en el que hipotéticamente aparece Ince. El hombre afirmó que lo iba a dar a conocer como venganza a Tayyip Erdogan por no recibir ayuda de su parte con sus problemas legales.

El argumento, entonces, era para perjudicar a Erdogan, pero el propio Ince fue siempre su opositor. Además, el candidato, antes de bajar su candidatura, dijo en rueda de prensa que ese material no existe.

Las especulaciones llevaron también a Kiliçdaroglu a una advertencia tal vez conspirativa del retiro de Ince. El candidato favorito acusó a Rusia de estar detrás de este entramado. Dijo en su cuenta de Twitter: "Queridos amigos rusos, están detrás de los montajes, conspiraciones, contenidos y grabaciones Deep Fake que se expusieron ayer en este país. Si quieren que nuestra amistad continúe después del 15 de mayo, mantengan sus manos alejadas del Estado turco. Seguimos estando a favor de la cooperación y la amistad".

Pero Rusia rechazó con firmeza las acusaciones de injerencia electoral en Turquía. "Lo declaramos oficialmente: no puede haber injerencia rusa en Turquía. Rusia valora mucho sus relaciones con Turquía, un país socio", declaró a la prensa el portavoz del Kremlin Dmitri Peskov.

Una encuesta desarrollada por la empresa Konda y citada por la agencia de noticias Reuters, colocó a Kiliçdaroglu por encima de Erdogan con un 49,3% de los votos. A Erdogan le asignan un 43,7%. Lo interesante es que esa encuesta se realizó los primeros días de mayo. No bien se conoció que Ince se retiraba, “las posibilidades de que Kemal Kiliçdaroglu gane aumentaron”, dijo Bekir Agirdir, quien dirigió el estudio. Y agregó que no sería una sorpresa que la fuerza opositora “obtuviera el 51%”.

Los resultados de Konda coinciden con otros sondeos. Erdogan se ve perjudicado por la crisis económica que vive Turquía, con una inflación en aumento y el alto costo de vida que genera. Y también salió muy perjudicado por el tremendo terremoto que sacudió el país a fines de febrero de este año y produjo más de 55 mil muertes, la destrucción de miles de hogares y dejó a millones de personas sin techo.