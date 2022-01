El carnaval arranca con un desfile más corto y solo para 2.800 espectadores (con tapabocas)

Si el estado del tiempo lo permite, dado que hay pronósticos de lluvias, con un espectáculo que protagonizarán unas 50 propuestas artísticas y con un aforo reducido, para 2.800 personas, en la noche de este jueves 20 se realizará el Desfile Inaugural del Carnaval, espectáculo que marca el inicio de una zafra carnavalera que se extenderá hasta inicios de marzo, cuando concluya el concurso de agrupaciones.

Desde la entidad organizadora, la Intendencia de Montevideo, se informó a El Observador que al mediodía de este jueves se tomará una decisión sobre una eventual suspensión por mal estado del tiempo. Si es necesario postergar el desfile, en principio pasará para la noche del viernes 21, lo que motivará la postergación del Desfile de Escuelas de Samba, programado en principio para ese viernes.

El desfile, que comenzará a la hora 20 y se estima finalizará pasada la medianoche, tendrá como otra novedad que no se hará sobre la Av. 18 de Julio, dado que la organización (la intendencia en acuerdo con Daecpu, la gremial que nuclea a los directores de conjuntos carnavaleros) decidió se haga en la zona de las canteras del Parque Rodó, por la avenida Juan Cachón, donde es más sencilla la instauración de medidas preventivas del covid.

Las entradas están a la venta en los locales de la red Abitab y al cierre de esta edición había localidades disponibles. El precio único es $ 400, con una bonificación para usuarios de Abitab de $ 350 más 200 abis. No son localidades numeradas. No obstante, desde la intendencia se destacó que no se permitirá la permanencia de personas de pie ni la circulación en el ámbito del desfile, en tanto será obligatorio el uso de tapaboca. No se exige al público estar vacunado contra el covid.

Otra novedad es que el desfile, que será televisado en directo por Canal 10, VTV y VTV Plus, será más corto con relación a lo que sucedía en la Av. 18 de Julio, con un tiempo máximo de 35 minutos para que cada elenco complete el trayecto.

El tránsito en esa zona de la rambla de Montevideo en dirección hacia el centro quedó interrumpido desde la hora 12 de este miércoles 19 y esa circulación se podrá reanudar el sábado 22, una vez se desmantele la infraestructura que también se utilizará en la noche del viernes 21 para el Desfile de Escuelas de Samba.

Con relación a la circulación hacia el este, se interrumpirá desde la mañana de este jueves 20 y se reanudará la misma en la madrugada posterior a cada uno de los dos desfiles.

Los últimos campeones del desfile

En el último Desfile Inaugural, en enero de 2020, los vencedores fueron la murga La Venganza de los Utileros, los parodistas Zíngaros, la comparsa Sarabanda, la revista La Compañía y los humoristas Cyranos (este año no participan en el carnaval).

El jurado que decidirá a los ganadores en el Desfile Inaugural de 2022 lo preside nuevamente el comunicador Fabián Cardozo. Los miembros responsables de las evaluaciones son los carnavaleros y/o comunidadores: Gonzalo Botta, Nicolás Pirri, "Tina" Ferreira, Alejandro Camino, "Tano" Di Lorenzo, Jorge Natale, Juan Ángel Díaz, "Colorado Aulet", Ana Laura Barreto y Nilda Ciapparelli.

El fallo, se estima, se conocerá durante la madrugada del viernes 21.

Poco antes de la hora 18 de este miércoles Siempre Carnaval publicó el orden del desfile, previo a que el mismo fuera comunicado por la intendencia.

Atención!!!



Este es el orden del Desfile Inaugural del Carnaval 2022.

@Sport890 pic.twitter.com/Kg2bRZBG0O — Siempre Carnaval (@SiempreCarnavl) January 19, 2022

El dato

Este año la Intendencia de Montevideo, según lo anunciaron en su momento la intendenta Carolina Cosse y la directora de Cultura de la comuna, María Inés Obaldía, hará un aporte adicional en su apoyo a las actividades de carnaval, de 10%, a través del Plan de Apoyo Básico a la Ciudadanía (ABC). Eso permitirá, básicamente, que haya más actuaciones de conjuntos en los escenarios.

Para agendar

Viernes 21 de enero: Desfile de Escuelas de Samba, por la Av. Juan Cachón. El precio de la entrada, a la venta en Abitab, es $ 350 con un costo bonificado de $ 300 más 200 abis para quienes tengan ese beneficio.

Lunes 24 de enero: inicio del Concurso Oficial de Agrupaciones en el Teatro de Verano, este año con la participación de 38 conjuntos en cinco categorías: murgas, comparsas, parodistas, revistas y humoristas. El jurado lo presidirá una vez más Ramiro Pallares. Esa noche, en la primera etapa de la rueda inicial, se presentarán: Amables Vecinos (murga) 20.30; La Cayetana (murga) 21.40; Fantoches (humoristas) 22.55; y Araca la Cana (murga) 00.15. Precios de las entradas: $ 310 platea alta y $ 600 platea baja (para la liguilla ascenderán a $ 420 y $ 850, respectivamente). La venta se hará en Abitab.

Viernes 5 y sábado 5 de febrero: Desfile de Llamadas que se realizará por las calles Carlos Gardel e Isla de Flores. El precio de las entradas se conocerá en las próximas horas.

Carlos Pazos

Murgas, parodistas, comparsas, revistas y humoristas desfilarán esta vez en el Parque Rodo.

Los campeones del carnaval del futuro

El denominado Carnaval de las Promesas, curiosamente, se pudo realizar sin postergaciones, nunca llovió a fines de diciembre e inicios de enero por las noches y la actividad terminó en una fecha óptima, el domingo 9 de enero. Comenzó el sábado 18 de diciembre.

La organización corresponde a la Asociación de Directores del Carnaval de las Promesas (Adicapro) y este año participaron 34 agrupaciones.

Este año los ganadores fueron los siguientes conjuntos: Fénix y Dulcinea (empate en el primer premio) en revistas; La Descocada y Mano a Mano (empate) en murgas; De la Mancha (parodistas); Yoguis (humoristas); y Ohana (comparsas). Como espectáculo representativo del Carnaval de las Promesas fue seleccionado el de los humoristas Cachirulos.