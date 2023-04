El clásico en dos frases de Leo Coelho: "Un solo equipo salió a jugar" y "sabía que me iban a venir a buscar"

El zaguero brasileño Leo Coelho, quien ya jugó clásicos con Nacional y este sábado debutó oficialmente en estos partidos con Peñarol, se refirió a lo que dejó el partido que los aurinegros ganaron en el Campeón del Siglo.

"Pasaron muchas cosas desde que llegué acá. Estaba muy ansioso por este partido, porque es dentro de la cancha donde debo responder a todo lo que ha pasado. Estoy muy contento por el partido, por el triunfo, por mi rendimiento y por mi comportamiento", dijo en entrevista que brindó a AUFTV tras el partido.

La lesión de Leo Coelho: cómo fue su recuperación

"Después del partido con River me molestaba mucho. Me hicieron una resonancia y me salió un desgarro, pero nunca estuvo en duda mi presencia hoy (en el clásico). Tengo mucha fe en Dios y para él nada es imposible. Para él no hay días ni hay fechas, y yo me sentí bien desde el principio. Sabía que hoy iba a estar presente en esta linda fiesta, y así fue".

¿Por qué Leo Coelho es un jugador a la medida de los clásicos?

"Estos partidos sacan lo mejor de mi. Tenés que estar 100% concentrado. Muchas veces los jugadores intentan llevarte para otro lado, pero yo estoy muy concentrado en lo mío, en hacer lo mejor."

Consultado acerca de si sabía que sus rivales lo irían a buscar, dijo: "Sabía desde que firmé mi contrato aquí que iba a pasar. Estoy súper preparado para eso. Sabía que me iban a venir a buscar, pero yo estaban tranquilo para hacer mi juego, terminar el partido y conseguir los tres puntos".

¿Por qué ganó Peñarol el clásico en el Campeón del Siglo?

"Un solo equipo salió a jugar. Yo no tengo que hablar. Creo que todos vieron el partido. Por eso ganamos, porque salimos a proponer, a jugar, a buscar el gol y salimos con los tres puntos tras hacer un lindo partido".

De todas formas, pide dar paso seguros y firmes para el futuro, porque ante la pregunta de si ya siente que su equipo está para ser campeón, respondió: "Hay mucho por jugar. Venimos bien. Poco a poco construyendo nuestro fútbol, buscando los puntos y peleando siempre arriba".