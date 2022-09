El conflicto entre el presidente de Gimnasia y Brahian Alemán: "Lo tuvimos que hacer correr como una oveja"

El futbolista uruguayo Brahian Alemán fue destacado durante el partido que su equipo Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó a Independiente por la liga argentina. Alemán, de 32 años, es el capitán de Gimnasia, club al que llegó en 2017 luego de surgir en Defensor Sporting y pasar por Unión de Santa Fe, Arsenal, Liga de Quito y Barcelona de Ecuador.

En 2018 tuvo un pasaje por el fútbol de Arabia Saudita y regresó en 2019 al equipo platense.

TNTSports

Brahian Aleman, capitán del equipo

Actualmente el plantel se encuentra en conflicto con los dirigentes por deudas impagas. Alemán es uno de los líderes del grupo y por eso el presidente Carlos Pellegrino le apuntó en recientes declaraciones.

"A Alemán no lo quería nadie, nos pidió un favor y lo hicimos. Lo trajimos con kilos demás, lo tuvimos que hacer correr como una oveja en Estancia para que baje de peso", dijo Pellegrino.

Luego del partido contra Independiente el futbolista uruguayo fue consultado por las declaraciones del presidente

"¿Lo que dijo el presidente? Je, y bueno, son declaraciones de él, no mías, no me voy a meter en ese juego. Con mis compañeros demostramos que tenemos ganas, que estamos convencidos de lo que queremos y lo estamos demostrado".

También el técnico del equipo, Néstor Gorosito, se refirió al conflicto: "Uno siempre trata de mediar para que no sucedan ciertas cosas, a veces se puede a veces no. Las deudas existen, no es ninguna mentira. Tenemos que solucionarlo puertas para adentro, de puertas para afuera no ayuda. Tenemos que mantener la calma, es un momento bárbaro. Lo que nos esta pasando no tiene que empañar el buen momento del equipo. Hablemos de fútbol, ya está".

El público de Gimnasia, mientras tanto, está a favor de los futbolistas y especialmente de Alemán.