El Congreso aprobó el juicio político al presidente ecuatoriano Guillermo Lasso por “corrupción”

El Congreso de Ecuador, con mayoría opositora, resolvió someter a juicio político al presidente Guillermo Lasso por un presunto caso de corrupción, en su segundo intento por destituirlo en menos de un año.

Tras conocer la novedad, Lasso anticipó que enfrentará el juicio político sin apelar a su facultad de disolver el Congres y llamar a nuevas elecciones anticipadas, lo que se conocer como “muerte cruzada”.”

“Es mi obligación poner la cara ante el pueblo", declaró el mandatario al canal Ecuavisa. Pese a ello, el ministerio de Gobierno anticipó que considera carente de legalidad a la resolución parlamentaria.

Con 88 votos a favor de los 116 asambleístas presentes en la sesión, el Legislativo dio luz verde este martes a la moción contra el mandatario de derecha, al que señalan de un supuesto peculado en un contrato estatal para el transporte de crudo.

Otros 23 diputados se opusieron y 5 abstuvieron de sufragar sobre el juicio que, aunque todavía no tiene fecha de inicio, podría destituir a Lasso este mismo mes. La sesión duró cinco horas y terminó en una gritería a favor y en contra del presidente.

La oposición liderada por el movimiento de izquierda Revolución Ciudadana que responde al expresidente Rafael Correa (2007-2017), acusa a Lasso de cometer un presunto peculado en el manejo de la estatal Flota Petrolera Ecuatoriana (Flopec) mediante contratos celebrados entre 2018 y 2020.

Lasso fue señalado por no ordenar durante su administración el fin de un contrato entre Flopec y el grupo internacional Amazonas Tanker, que incluye a firmas rusas, pese a dejar pérdidas por más de US$ 6 millones para la empresa ecuatoriana.

Muerte cruzada

El correísmo es la principal fuerza en el Congreso, con cerca de 50 de los 137 parlamentarios que integran el cuerpo, mientras que el oficialista partido Creando Oportunidades (CREO) cuenta con sólo una docena.

Lasso, de 67 años, ha dicho en otras ocasiones que asistirá al juicio, que fue avalado también por la Corte Constitucional.

Sin embargo, también ha advertido que entre sus facultades constitucionales está la de disolver la Asamblea Nacional por una sola vez y dentro de sus primeros tres años de gestión, para dar paso a elecciones generales anticipadas con miras a completar el período de cuatro años. A este proceso se lo denomina 'muerte cruzada'.

"No quisiera que en las páginas de la historia se escriba que dicté una muerte cruzada para evitar un juicio político. No evito el juicio político, iré a la Asamblea", afirmó en abril.

No obstante, el ministro de Gobierno, Henry Cucalón, señaló que el proceso legislativo carece de validez.

"No es admisible que se quiera violentar el debido proceso, al someter a juicio político sin un informe motivado", argumentó la cartera en su cuenta de Twitter. Adujo que la comisión parlamentaria de Fiscalización -a cargo del proceso- no pudo aprobar el sábado una recomendación de si procedía o no el juicio contra el gobernante

De ser censurado, Lasso se convertiría en el segundo mandatario ecuatoriano en ser destituido mediante un juicio político en 90 años. En 1933, con ese mecanismo fue cesado de sus funciones el entonces presidente Juan de Dios Martínez (1932-1933).

Se trata de la segunda ocasión que la Asamblea Nacional -donde la oposición es mayoría, pero está dispersa- pretende remover del cargo al impopular gobernante.

En medio de violentas protestas indígenas por el alto costo de vida, en junio pasado, un grupo de diputados presentó una moción de destitución por grave conmoción social, pero no obtuvo los 92 votos necesarios del total de 137 congresistas.

La diferencia es que en este nuevo pedido votaron a favor apenas 4 menos de los necesarios para la destitución.

(Con información de agencias)