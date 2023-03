El contrato de Luis Suárez con su club, incluye un bono extra por goles en el clásico Gremio vs. Internacional

Luis Suárez jugará este domingo en Porto Alegre su primer clásico con Gremio ante Internacional por la décima fecha del Torneo Gaúcho.

El encuentro se disputará en el Estadio Arena do Gremio con entradas agotadas ya desde hace varios días.

El contrato de Suárez con Gremio, válido hasta fines de 2024, prevé bonificaciones en caso de gol cumplido.

Son valores diferentes si llegas a 15, 20, 25 o 30 tantos por temporada. Sin embargo, no cuentan los goles en el Torneo Gaúcho, solo en en el clásico ante Internacional o en la final.

Los ocho goles que ya ha marcado en 2023, por tanto, no entran en la cuenta.

En su entrevista de esta semana con la prestigiosa revista brasileña Placar, Suárez restó importancia a estas cláusulas.

"Estos son extras, como los llamamos nosotros, porque el objetivo y la obligación está en el Torneo Gaucho, en la Copa. Sea donde sea, mi objetivo es ayudar al equipo, sea con goles o con asistencias. El resto son extras. También pasó en España. Son cosas a las que personalmente no le doy mucha importancia, son temas económicos que hablan, pero no me gusta", sostuvo El Pistolero.

Y añadió: "Mi deber es ayudar al equipo, si hago 10, 15, 20 o 25 goles es mejor para el equipo, pero son extras que no me importan. Mi obligación es competir en todos los torneos con Gremio y cumplir su objetivo", añadió.