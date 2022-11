El crack que vivió ocho meses con 50 euros: uno por uno, el perfil de los jugadores de Portugal previo a Uruguay

Por Nuno Travassos de Maisfutebol*

Uruguay jugará ante Portugal este lunes a la hora 16 en el Estadio de Lusail por la segunda fecha del Grupo H del Mundial Qatar 2022

La selección portuguesa viene de vencer 3-2 con algo de susto sobre el final, a Ghana, el que será el tercer rival celeste en la llave.

Estas son las historias de los 11 posibles titulares de Portugal ante Uruguay:

Diogo Costa

Fecha de nacimiento: 19/09/1999

Club: Porto

Posición: golero

Costa nació en Suiza, a donde había emigrado su familia, pero desde los 11 años está en Porto, donde se formó para ser el heredero de Vítor Baía, quien también vistió la camiseta con el número 99. “Él siempre decía que quería ser como Vitor”, recordó su primo a Maisfutebol. Campeón de Europa sub 17 y sub 19 con Portugal, y ganador de la Liga Juvenil con Porto, Costa es un muro de estabilidad a sus 23 años. Muy fuerte en el uno contra uno, ágil entre los palos, seguro en la salida a los centros y fiable en el juego de pies. En la visita de Porto a Leverkusen en octubre, se convirtió en el primer jugador en dar una asistencia y detener un penal en un partido de Champions.

AFP

Joao Cancelo es un futbolista espectacular

Joao Cancelo

Fecha de nacimiento: 27/05/1994

Club: Manchester City

Posición: lateral

Cancelo está jugando a un nivel tan alto con Pep Guardiola que algunos aficionados dicen que su polivalencia le convierte a la vez en el mejor lateral derecho y el mejor lateral izquierdo del mundo. Todos los logros de su carrera están dedicados a su madre, Filomena, a quien perdió cuando solo tenía 18 años después de un accidente automovilístico. João estaba en el auto, al igual que su hermano. “Sé que mi madre está muy orgullosa de mi viaje. Hoy lo tengo todo, una hija, una hermosa familia. Lo único que me falta es ella, que era la persona que más merecía ver mi éxito”, dijo João al canal de televisión de la federación portuguesa. El año pasado se perdió la Eurocopa por un test positivo de covid-19 pero ahora parece estar en forma para llevar adelante a Portugal en el Mundial.

Rafael Guerreiro

Fecha de nacimiento: 22/12/1993

Club: Borussia Dortmund

Posición: lateral izquierdo

Campeón de Europa con Portugal en 2016, Guerreiro ganó ese título a pocos kilómetros de Le Blanc-Mesnil, la localidad francesa donde nació, hijo de padre portugués. Cuando eligió jugar con Portugal, en 2013, hablaba poco el idioma. Después de nueve años se nota que se siente más cómodo en el vestuario de la selección pero su timidez permanece. A la familia no le gusta dar entrevistas y a Guerreiro no le importan las redes sociales.

AFP

Ruben Dias es un gran defensor

Rúben Días

Fecha de nacimiento: 14/05/1997

Club: Manchester City

Posición: defensa central

Dias es un líder nato, algo muy evidente en la forma en que se consolidó en el primer equipo de Benfica, pero sobre todo en el impacto que tuvo cuando llegó a Manchester City. En su temporada de debut fue nombrado Jugador del Año de la Premier League, ya los pocos meses fue incluido en el grupo de capitanes de equipo. Después de ganar su segunda Premier League con el City, el mayor impacto lo causó su padre, quien accidentalmente chocó con Noel Gallagher en el partido por el título. “Estaba saltando como un idiota, levantando a mi hijo de 11 años como si fuera el trofeo de la Premier League, y cuando me di la vuelta, el padre de Rúben Dias me dio un cabezazo”, dijo la estrella de Oasis a talkSPORT. “Me encontré en el suelo, cubierto de sangre. No vi los últimos minutos, tuve que ir a la ambulancia. Me tuvieron que coser y me quedaron dos ojos morados”.

EFE

Danilo Pereira es un puntal en Portugal

Danilo Pereira

Fecha de nacimiento: 09/09/1991

Club: París Saint-Germain

Posición: defensa central/centrocampista defensivo

Pereira es un centrocampista cada vez más convertido en defensa central, tanto en PSG como en la selección portuguesa, que no tiene tantas opciones claras en ese puesto. “Nunca soñé con ser goleador, ni siquiera ser delantero. Incluso cuando era pequeño ya prefería los aspectos defensivos, y me especialicé en eso. A algunos jugadores les gusta marcar goles o regatear. No me gusta recibir goles", dijo a Ouest France.

EFE

Otávio es un jugador de ida y vuelta

Otávio

Fecha de nacimiento: 09/02/1995

Club: Porto

Posición: Mediocampista ofensivo

Jugó con la selección sub 20 de Brasil, pero ahora fue al Mundial con la camiseta de Portugal. Contratado por Porto en 2014, se incorporó a la selección en 2021, con un gol en su debut, un amistoso ante Qatar. “Es hora de devolver el cariño de toda una nación”, dijo el centrocampista, quien luego marcó un gol y aportó una asistencia ante Turquía en las semifinales de las eliminatorias para el Mundial.

Rúben Neves

Fecha de nacimiento: 13/03/1997

Club: Wolverhampton Wanderers

Posición: Centrocampista

En Portugal se dice que Neves no sabe hacer goles feos. Además de su calidad como distribuidor, también es especialista en tirar desde fuera del área. Cada ventana de fichajes se da por hecho que será vendido por los Wolves, pero se mantiene en el Molineux, con más de 200 partidos en su haber. “Cuando tienes a un gran jugador como él en esa posición específica, que puede defender y atacar, y es un gran profesional y un gran hombre, los grandes equipos están ahí con 100 millones de libras para comprar este tipo de jugadores”, dijo el exentrenador. Bruno Lage durante su etapa en el club.

EFE/EPA/Miguel A. Lopes

Bruno Fernandes es el que piensa en la mitad de la cancha

Bruno Fernandes

Fecha de nacimiento: 08/09/1994

Club: Manchester United

Posición: Centrocampista

Con solo 17 años Fernandes dejó a su familia y se fue a jugar a Novara, en Italia, pero en las primeras semanas pensó en darse por vencido. “Recibí el salario mínimo, que era de 1.500 euros, pero recién comencé a recibirlo en febrero. Entre junio y febrero solo tuve los 50€ que me había dado mi madre. Ese dinero me duró todo este tiempo porque yo vivía en la academia, tenía todo lo que necesitaba”, recordó, en entrevista con RTP. Hasta los 16 años fue central, pero con el tiempo se convirtió en un centrocampista de talla mundial. Determinado, pero también conocido como gruñón, ha asumido el estatus de capitán en todos los clubes por los que ha pasado.

AFP

Bernardo Silva recibe el abrazo de Cristiano Ronaldo

Bernardo Silva

Fecha de nacimiento: 10/08/1994

Club: Manchester City

Posición: Mediocampista ofensivo

“E Pluribus Unum”, el lema en latín de Benfica, está tatuado en el brazo de Bernardo Silva. Se ganó el apodo de “Messi de Seixal” (donde se encuentra el centro de entrenamiento de Benfica), pero se fue después de solo tres partidos con las águilas. Sueña con regresar algún día, antes de que sea demasiado mayor, pero se fue para ayudar a Monaco a ganar la Liga Francesa y luego se convirtió en un ídolo en Manchester City, club con el que ha ganado cuatro títulos de la Premier League. El pasado verano manifestó su deseo de vivir nuevas experiencias, pero acabó quedándose en el club inglés, para satisfacción de Pep Guardiola: “Es un jugador superlativo. Como jugador y como persona es de los mejores que he tenido”, dijo el técnico del City. Los compañeros suelen decir, en broma, que viste ropa de viejo, pero eso es parte del carisma que hace de Bernardo un jugador especial, como demuestra en la selección portuguesa.

AFP

Cristiano Ronaldo se transformó en el primer jugador en convertir en cinco Mundiales diferentes

Cristiano Ronaldo

Fecha de nacimiento: 05/02/1985

Club: Manchester United

Posición: Delantero

“Mi camino aún no ha terminado. Espera un poco más de carga de Cris. Me siento motivado, con ambición allá arriba. Quiero seguir formando parte de la selección en este Mundial, y en la próxima Eurocopa. Lo asumiré ahora”, dijo Ronaldo en setiembre, cuando recibió un premio de la Federación Portuguesa de Fútbol por romper el récord de más goles marcados en el fútbol internacional. Consciente de las dudas sobre su capacidad actual, el capitán de Portugal demostró que aún sabe jugar con anticipación: cuente con él hasta 2024, cuando cumplirá 39 años.

EFE/EPA/Miguel A. Lopes

Joao Félix es de los más jóvenes y talentosos

Joao Félix

Fecha de nacimiento: 10/11/1999

Club: Atlético de Madrid

Posición: Delantero

El segundo chico de oro de Portugal, consagrado en 2019, año en el que Benfica lo vendió a Atlético de Madrid por 126 millones de euros. Pese al título de España conquistado en 2021, el joven delantero siempre pareció alguien fuera de su entorno natural, en conflicto constante con el estilo del técnico, Diego Simeone. En el partido de octubre en casa ante Brujas por la Champions League, tiró la camiseta al suelo al darse cuenta de que no iba a salir del banco de suplentes, y en el siguiente entrenamiento hizo un gesto de silencio al marcar un gol. “Me cuesta sacar lo mejor de João. Es un problema que tengo que resolver”, dijo Simeone. Sus actuaciones con la selección demuestran, en todo caso, que el problema no empieza y acaba en el técnico de Atlético.

* Este artículo fue escrito por Nuno Travassos de Maisfutebol, y forma parte de la alianza periodística impulsada por The Guardian y que integra El Observador por Uruguay, con un medio de cada uno de los 32 países que compiten en el Mundial de Qatar 2022